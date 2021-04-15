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Son dakika spor haberleri: 'dan 'a orta saha çalımı!

Orta saha mevkisi için bir süredir çalışmalarını sürdüren aradığı ismi 'da buldu. Bordo-mavili yönetim, teknik direktör 'nın birçok kez izlediği ve transfer edilmesi halinde orta alandaki sıkıntıları önemli ölçüde gidereceği yönünde görüş belirttiği 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. devi, 'ın da peşinde olduğu yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a orta saha çalımı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , orta saha mevkisine öncelik verdi. Bordo-mavililer ezeli rakibi 'ın kadrosuna katmak istediği yıldız için harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a orta saha çalımı!

Transfer listesini oluşturan devinde gündeme gelen son isim Milan'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyunu Soualiho Meite oldu.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a orta saha çalımı!

Teknik direktör 'nın da birçok kez izlediği ve transfer edilmesi halinde orta alandaki sıkıntıları önemli ölçüde gidereceği yönünde görüş belirttiği Meite'nin bonservisi Torino'da bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a orta saha çalımı!

Merkez orta saha, ön libero ve on numara pozisyonlarında oynayan Fransız oyuncunun Torino ile sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a orta saha çalımı!

GALATASARAY DA İSTİYOR
Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun şartlarını araştıran bordo-mavililer, Meite'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki oyuncu devre arasında ise 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Torino'dan Milan'a gitmişti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a orta saha çalımı!

Milan, 9.5 milyon euro'luk satın alma bedeliyle kiraladığı Soualiho Meite'nin bonservisini almayacağını Torino'ya iletti. Bu durum devinin bu transferde işini kolaylaştırıyor. 1.87 boyundaki oyuncunun ismi Galasasaray ile de anılıyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a orta saha çalımı!

devinin kurmayları, Fildişili 8 numarayı yakın takibe aldığı ifade edildi. Auxerre, Lille, Zulte Waregem, Monaco, Bordeaux, formaları giyen Meite, 2018'de 11.5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan Torino'ya transfer olmuştu. Devre arasında da Milan'a kiralandı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a orta saha çalımı!

Bu sezon 24 maça çıkan Fildişili yıldız, 1 gol, 1 asist ile oynadı. Kariyeri boyunca ise 254 maça çıktı, 8 gol atıp, 12 de gol servisi yaptı.

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