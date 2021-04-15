Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a orta saha çalımı!

Merkez orta saha, ön libero ve on numara pozisyonlarında oynayan Fransız oyuncunun Torino ile sözleşmesi ise 2023 yılında sona eriyor.





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Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun şartlarını araştıran bordo-mavililer, Meite'yi satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki oyuncu devre arasında ise 500 bin euro kiralama bedeli karşılığında Torino'dan Milan'a gitmişti.



