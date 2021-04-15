Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Galatasaray'a orta saha çalımı!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha mevkisine öncelik verdi. Bordo-mavililer ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız için harekete geçti.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha mevkisine öncelik verdi. Bordo-mavililer ezeli rakibi Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız için harekete geçti.
Transfer listesini oluşturan Karadeniz devinde gündeme gelen son isim Milan'da kiralık olarak forma giyen Fransız oyunu Soualiho Meite oldu.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da birçok kez izlediği ve transfer edilmesi halinde orta alandaki sıkıntıları önemli ölçüde gidereceği yönünde görüş belirttiği Meite'nin bonservisi Torino'da bulunuyor.