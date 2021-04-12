Trabzonspor'da gözler Ekuban ve Nwakaeme'de! Hatayspor maçında...

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın takımı devralmasıyla birlikte savunmada işler rayına otururken hücumdaki sorunlar bir türlü aşılamamıştı. Son olarak Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme'nin aynı anda sakatlanması planları daha da bozmuştu.



ikili Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyememişti. Bu da bordo-mavili ekibin hücumunu olumsuz etkilemişti. Yerlerine oynayan Yunus Mallı, Yunus Sarı gibi isimler de çare olamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, Hatayspor ile oynanacak karşılaşma öncesinde Ekuban ve Nwakaeme'den gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Sağlık ekibinden düzenli bilgiler alıyor. Usta çalıştırıcı Ekuban ve Nwakaeme'nin Hatayspor mücadelesine yetiştirilmesini istiyor.

İHTİMALLERİ YÜKSEK

Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme'nin tedavi süreçlerinin olumlu seyrettiği öğrenildi. Sağlık heyeti yoğun uğraş verirken hücumun iki önemli yıldızının da Hatayspor'a karşı yüksek ihtimalle sahada olabilecekleri kaydedildi. Durumları yarın netlik kazanacak.

