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'da gözler ve Nwakaeme'de! maçında...

Son dakika haberi... Sıkıntılı olan hücum hattı ve Nwakaeme’nin yokluğunda iyice sekteye uğradı. maçına yetişmeleri için yoğun tedavi programı uygulanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:14 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da gözler Ekuban ve Nwakaeme'de! Hatayspor maçında...

'da 'nın takımı devralmasıyla birlikte savunmada işler rayına otururken hücumdaki sorunlar bir türlü aşılamamıştı. Son olarak ve 'nin aynı anda sakatlanması planları daha da bozmuştu.

ikili mücadelesinde forma giyememişti. Bu da bordo-mavili ekibin hücumunu olumsuz etkilemişti. Yerlerine oynayan , gibi isimler de çare olamamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ile oynanacak karşılaşma öncesinde ve Nwakaeme'den gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Sağlık ekibinden düzenli bilgiler alıyor. Usta çalıştırıcı Ekuban ve Nwakaeme'nin Hatayspor mücadelesine yetiştirilmesini istiyor.

İHTİMALLERİ YÜKSEK
Caleb Ekuban ve Anthony Nwakaeme'nin tedavi süreçlerinin olumlu seyrettiği öğrenildi. Sağlık heyeti yoğun uğraş verirken hücumun iki önemli yıldızının da Hatayspor'a karşı yüksek ihtimalle sahada olabilecekleri kaydedildi. Durumları yarın netlik kazanacak.

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