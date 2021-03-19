Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Taylan Antalyalı'ya tebrik mesajı

A Milli Futbol Takımı'mızın Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı ilk kez Milli Takım kadrosuna dahil edildi.
25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aday kadroda yer almasıyla ilgili gurur duyduğunu belirtti.
BERAT'TAN TEBRİK
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Berat Özdemir de sosyal medya hesabından Taylan Antalyalı'yı tebrik etti.
Berat, "Maşallah abim en güzel şekilde o güzel formayı taşıyacağından kimsenin şüphesi yok" ifadelerini kullandı.