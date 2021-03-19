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Trabzonsporlu 'den 'ya tebrik mesajı

'un başarılı futbolcusu , kadrosuna dahil edilen 'yı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 15:58
Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Taylan Antalyalı'ya tebrik mesajı

A Milli Futbol Takımı'mızın , ve ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

'ın başarılı futbolcusu ilk kez kadrosuna dahil edildi.

25 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aday kadroda yer almasıyla ilgili gurur duyduğunu belirtti.

BERAT'TAN TEBRİK

'un başarılı futbolcusu de sosyal medya hesabından Taylan Antalyalı'yı tebrik etti.

Berat, "Maşallah abim en güzel şekilde o güzel formayı taşıyacağından kimsenin şüphesi yok" ifadelerini kullandı.


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