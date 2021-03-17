Son dakika spor haberi: Düğmeye basıldı! Trabzonspor'da gençlik operasyonu

Yönetim, teknik heyet ve İzleme Komitesi'nin yer aldığı toplantıda yeni sezon için düğmeye basıldı. Elbette toplantının ana konusu kadroya yapılacak takviyeler ve takımdan ayrılacak olan isimler idi. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; yeni sezon planlamasında önce takıma yapılacak takviyeler konuşuldu. Yapılan görüşmede transfer için yaş aralığı 17 ile 23 arası olarak belirlendi. Ayrıca aralarında Edin Visca'nın da adının bulunduğu 2 ya da 3 tecrübeli ismin dışında diğer alınacak futbolcuların genç olması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Peki listede kimlerin adı var? Şimdi de ondan bahsedelim:

Transfer listesinin en başındaki isim bu sezon Antalyaspor'da inanılmaz işler başaran aileden Trabzonlu 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar. Sol ve sağ kanatta görev yapan Gökdeniz için Antalyaspor ile temaslara başlandığı, genç oyuncu için Akdeniz ekibine geri çeviremeyeceği bir teklif sunulacağı öğrenildi. Listedeki diğer isimler ve oynadıkları mevki ise şöyle:

Altınordu'nun golcüsü Enis Destan (19)

Afyonspor'un sol ayaklı stoperi Seyfettin Anıl Yaşar (18)

Eskişehirspor'un orta sahasındaki genç yeteneği Buğra Çağlıyan (16)

Keçiörengücü'nün kanat oyuncu Barış Alper Yılmaz (20)

Bursaspor'un sağ beki İsmail Çokçalış (20)

Karagümrük'ün stoperi Fatih Kurucuk (23)

Yeni sezon planlamasının en önemli ayaklarından birisi de elbette altyapıdan gelecek oyuncular. Teknik direktör Abdullah Avcı, yakın takibe aldığı bu isimleri yeni sezon kampına alacak ve kendini gösterenleri kadroya katacak.