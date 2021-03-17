Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yol haritasını açıkladı: Değişim vakti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek önemli açıklamalar yaptı. Avcı, geldikleri günden itibaren önemli mesafeler kat ettiklerini belirterek, "Geldiğimiz gün söylediğimiz gibi takım savunmasını geliştirmek için çalıştık. Bunu da önemli oranda başardık ama mükemmel değiliz. Hücum ise bu işin zor tarafıdır. Bu işin setleri vardır. Çalışman gereken, tekrarları çok olması gereken oyundur. Bunu geldiğim günden itibaren çok çalıştık. Ama sonucu sahadaki oyuncu performansı belirler. Çalışacağız, rekabeti arttıracağız" diye konuştu.

ÇEŞİTLİ DENEMELER YAPACAĞIZ

Bundan sonraki süreçte çok fazla formasyonel değişikliklere gideceklerini de vurgulayan Avcı, şöyle konuştu: "Erzurum maçını kazanmak mutlu ederdi ama oyun olarak tatmin etmezdi. Bazen kötü oynarken kazanacaksın, bazen iyi oynarken kaybedeceksin. Formasyonları deneyeceğiz, formasyonları değiştireceğiz. Bu formasyonlarla önümüzdeki sene takımın bize neler getireceğini göreceğiz. Bazen 4-2-3-1, bazen 4-1-4-1, bazen çok daha farklı olacak. Avrupa'da da ligimizde de değişik formasyonları sahada görmek gerekiyor."

HARİKA İŞLER YAPTIK

Avcı, takımın geldiği noktanın unutulmaması gerektiğini de vurgulayarak, "Rekabetin fazla olmadığı yerde seçenek az oluyor. Ama 14 maç kazandı bu takım. Artı bir kupa kaldırdı. Çok harika işler yaptılar. Bence genel durumumuz çok iyi. Böyle bakın. Kaybedilen 3 maç var. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray ve bir tanesi de ligin saha organizasyonu en iyi olan takım Alanyaspor. 3'ü de berabere bitebilirdi. Bu maçlar kırılma anında bize dönebilirdi. Fenerbahçe, Galatasaray derbilerinde kontrolü ele aldığımız iyi anlarda golleri yedik. Bu tür karşılaşmalarda her iki takımdan da çok fazla aksiyon beklememek lazım. 5 tane pozisyona ben girdim, 4 tane o girdi. Böyle olmayacak" diye konuştu.

KAZANMAK KARAKTERİN OLMALI

Avcı, sahaya her zaman kazanmak için çıkacaklarını da vurgulayarak, "Bu ligimizin 15 takımı 4-2-3-1 oynuyor. Ama saha içinde değişimlerin olması lazım. Bugün çıkalım ayak tenisi oynayalım ben yine kaybetmek istemem. Kazanma karakteri olması lazım Maç kazanırken de aynı zamanda plan yapacaksın. Dördüncülükle üçüncülük arasında, üç ile ikincilik arasında, ikincilik ile de birincilik arasında fark var. Ben dünya dördüncüsü oldum ama madalya takamadım. Arada o kadar fark var işte" dedi.

BEN BU ÇOCUKLARA KIZAMAM

Takımın geldiği noktanın çok kolay unutulmaması gerektiğini vurgulayan bordomavili hoca, şunları söyledi: "Bu takım 14 maç kazandı. 7 maç üst üste kazandı. Deplasmanlarda gol yemeden geldi. Birçok şeyi yaptı. Bunları bir tarafa atabilir misiniz? Bu çocukların geçen seneden yaşadıkları hem fiziksel hem zihinsel yorgunluklar az bir şey değil. Ben kızamam bu çocuklara. Sadece teknik olarak daha iyi hale nasıl getirebilirim. Buna çalışmam gerekiyor. Bu takım geçen sene 2 olmuş, kupa almış. Bu sene bir kupa daha aldılar. Oyuncu sattı bu takım. Değişim gösteriyor, rekabete girecek yine. Kimlerle yarışıyor biliyorsunuz. Bulunduğumuz nokta geldiğimiz yer itibariyle bence çok iyi. Bunun üstüne daha ne kadar koyacağız, oyun olarak oyuncu olarak sıralama olarak. Bunun üzerine çalışacağız."

TARAFTARIN YAKLAŞIMI ÇOK İYİ

Başarılı hoca taraftarların kendilerine yaklaşımının çok çok iyi olduğunu da ifade ederek, "Taraftarların şu an bize hissettirdikleri çok güzel. Ben çok böyle sosyal medya kullanmıyorum ama bir şekilde bilgi geliyor. İnsanların dışarıdaki duyguları dışarı çıktığımızda hissettirdikleri çok iyi. Bunun son zamanlarda çok olmuş bir şey olmadığını söylediler. Onlara teşekkür ediyoruz. Onları sürekli bilgilendireceğiz. Taraftarın olması senin hızını, takımın şiddetini, oyun kalitesini de arttırıyor" dedi.

HER GÜN İKİ SAAT TRANSFER KONUŞUYORUZ

Transfer çalışmalarına başladıklarını vurgulayan Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Futbolcu izleme komitesiyle her gün görüşüyorum. Oranın başında İhsan Gündüz Derelioğlu hoca var. Buranın bence çok iyi hafızası, hem insan olarak hem eğitim olarak, hem de geçmişi olarak. Oranın başında yer alıyor, iyi de bir birikime sahip. Ayrıca Turgut Kural kulübün her yerinde çalıştı. Kiralık giden oyuncularımızı takip ediyor. Milli takıma giden genç oyuncuların takibi, raporlamasını yapıyor. Biz her gün 1-2 saat İhsan hocayla oturup konuşuyoruz, üzerinde durduğumuz bazı bölgelerdeki oyuncular var."

BOŞ VAKTİMDE FİLM İZLİYORUM

Zamanının nasıl geçirdiği yönündeki soruya Avcı şu cevabı verdi: "Genelde canlı maç seyrediyorum. Avrupa'dan maçlar seyrediyorum. Kafamı dağıtmak istiyorsam film izliyorum. Oyun olarak da eleştiriye açığım. Saha içindeki her eleştiriyi kabul ederim."

REKABETİ ARTIRMAMIZ GEREK

Takımda rekabeti artıracak ortamın oluşması gerektiğini de ifade eden Avcı, şöyle devam etti: "Trabzonspor yarışacak ve yarışması gerekiyor. Hem de yerli, yabancı oyuncu çıkaracak piyasaya. Çıkarması da gerekiyor. Bunların hepsinin doğru şekilde organize olması şart. Onun için çalışıyoruz. Ben buranın insanıyım. Buranın insanı iyi niyetli çok duygusal. Ya en üste, ya da dipte yaşıyor duygusunu. Ben buna hazırlıklıyım, çünkü bunu değiştiremezsiniz."