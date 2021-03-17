Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da savunma problemi kökten çözüldü

Son dakika haberi: 'da savunma problemi kökten çözüldü

Son dakika haberi: 'de Trabzonspor 31. haftada sahasında son haftaların flaş ekibi ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde 'nın takımın başına getirilmesinin ardından ekibinde savunma problemi çözüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 10:22
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da savunma problemi kökten çözüldü

'da 'nın takımın başına getirilmesinin ardından savunma problemi büyük ölçüde çözüldü.

İlk 8 haftada yediği 15 golle, 'la birlikte ligin en çok gol yiyen ekibi olan Trabzonspor'da savunma problemi çözüldü.

Avcı'nın ilk dokunuşu defans bölgesine olurken, ve 'nun uyumu da tecrübeli hocanın işini kolaylaştırdı.

30. hafta sonunda ekibi yediği 29 golle (23) ve 'nın (28) ardından 'la beraber kalesinde ligin en az gol gören 3. ekibi olarak dikkat çekiyor.

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