Son dakika spor haberi: Vitor Hugo'dan samimi açıklamalar "Kulübümüzden içeri ilk girdiğimde..."

Başarı demişken, kulüp bazında takımların başarısı için olmazsa olmaz etken nedir? Sana göre bir futbol takımı hangi motivasyonla yürürse başarıya ulaşır?

Her takımın, her oyuncunun, her insanın bir hedefi olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü eğer bir hedefiniz yoksa hiçbir yere varamazsınız. Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, bir yere varmanız mümkün değil. Benim hayat tarzım hep bu yönde oldu. O yüzden ben oyucuların her zaman kendilerine yüksek ancak makul hedefler belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Hep en yukarıyı hedeflemeliler ancak gerçekleştirebilecekleri şartlarda. Şampiyonluk hedeflemeleri, en yukarıyı hedeflemeleri gerekiyor. Hedefiniz eğer Avrupa Ligi'yse Avrupa Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'yse Şampiyonlar Ligi'ni doğru bir şekilde hedeflemeli ve buna motive olmalısınız.

Sosyal medyayı çok etkili bir biçimde kullanıyorsun. Zaman zaman eşinle birlikte olan videoların viral olarak yayılıyor. Sosyal medya hakkında neler söylemek istersin?

Eğer takip ediyorsanız Instagram ve benzeri uygulamaları kullanıyorum. Aslında insanları eğlendirebilmeyi, onları mutlu edebilmeyi seviyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi hayatın o tatlı yönüne bakabilmeyi seviyorum. Sosyal medyayı eğlendirici ve iyi vakit geçirmemizi sağlayan bir yer olarak kullanmaya çalışıyorum. Orada insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor.

Pozitif bir insan olduğunu görüyoruz. Sakin ve ılımlı yönünün yanında öfkelendiğin de oluyor mu? seni en çok kızdıran şey nedir? Şunu yapan insanlara dayanamıyorum, şu konularda çok öfkelenirim dediğin bir konu var mı?

Hayatım boyunca düşündüm, "Gülebilecekken neden üzülelim ki? Neden insanların kalbini kıralım ki?" Tabii ki benim de kızdığım, beni de sinirlendiren durumlar oluyor. Ama o esnada hep aklıma bu durumun geçici olduğu ve hayatın tadını çıkarmamız gerektiği geliyor. Olayları ve insanları hep iyi yönünden görmeye çalışıyorum. Genelde böyle davranırım. Çok fazla sinirlenen, öfkelenen biri değilim. Ama sinirlensem de çabucak geçer. Çünkü her şeyi iyi yönüyle görmeye, insanlara iyi yönden bakmayı tercih eden biriyim.