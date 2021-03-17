Son dakika spor haberi: Vitor Hugo'dan samimi açıklamalar "Kulübümüzden içeri ilk girdiğimde..."

Türkiye'ye gelerek yeni bir kariyer planlaması yaptın. Gelecek için düşüncelerin neler? İleride kendini nerelerde görmeyi hedefliyorsun? Trabzon'da çok mutluyum ve burada bir kontratım var. Kontratımın sonuna kadar Trabzon'da futbola devam etmek istiyorum. Tabii ki sonrasında benden memnunlarsa yine oturup konuşabiliriz. Sözleşmem devam ettiği sürece her zaman Trabzonspor'a ve takımımıza odaklanmayı seçen, burada en iyisini yapmayı isteyen ve bunun için çalışan bir oyuncuyum. En son Joao Pereira'yla yaptığımız konuşmada da burada muhteşem bir taraftarın olduğunu, stadyumdaki taraftarı görmeyi çok istediğimi söylemiştim. O da bana kesinlikle dolu tribünleri görmelisin demişti. Bu pandemi bittiğinde, taraftarlarımız tribünlere geri döneceği o günü merakla bekliyorum. Ne kadar çılgın, takımını sahiplenen ve sonuna kadar destekleyen bir taraftarımız olduğunu biliyorum. Onların önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben hep şunu söylerim, "Gelecek Tanrı'nın ellerindedir…" Siz işinizi yapmaya odaklanın, gerisi Tanrı'nın takdirindedir. Ben de Trabzonspor'da olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanacağım, Trabzonspor'un için en iyi performansımı göstermeye çalışacağım. Gerisi Tanrı'nın takdirinde. İstersen biraz da Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'dan bahsedelim. Yeni bir teknik adam, yeni bir futbol anlayışı var. Abdullah Avcı sana neler düşündürüyor? Futbol anlayışı, çalışma biçimi ve diğer konularda neler söylemek istersin? Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı gerçekten çok tecrübeli bir antrenör. Bunu zaten geldiği ilk andan itibaren hissedebiliyorsunuz. Söyledikleriyle ve yaptıklarıyla bunu bizlere hissettirdi. Benim için önemli olan şeylerden bir tanesi takımı taşıyabilmektir. Çünkü takımın ne zaman gaza basması gerektiğini, ne zaman fren yapası gerektiğini bilmek çok önemlidir. Abdullah Avcı kesinlikle bunu çok iyi yapıyor. Bir oyuncunun ne zaman ilgisini çekmesi gerektiğini, birine ne zaman bir şey söylemesi gerektiğini, ne zaman moral vermesi gerektiğini çok iyi biliyor. Bizimle olan iletişimi zaten çok iyi. Saha içinde bunu bize net olarak ifade ediyor. Geldiğinden beri de zaten elde ettiğimiz başarıyla ben ne kadar tecrübeli ve başarılı bir antrenör olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Birlikte çalışılması çok mutlu eden bir teknik direktör kendisi.

Başarı demişken, kulüp bazında takımların başarısı için olmazsa olmaz etken nedir? Sana göre bir futbol takımı hangi motivasyonla yürürse başarıya ulaşır? Her takımın, her oyuncunun, her insanın bir hedefi olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü eğer bir hedefiniz yoksa hiçbir yere varamazsınız. Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız, bir yere varmanız mümkün değil. Benim hayat tarzım hep bu yönde oldu. O yüzden ben oyucuların her zaman kendilerine yüksek ancak makul hedefler belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Hep en yukarıyı hedeflemeliler ancak gerçekleştirebilecekleri şartlarda. Şampiyonluk hedeflemeleri, en yukarıyı hedeflemeleri gerekiyor. Hedefiniz eğer Avrupa Ligi'yse Avrupa Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'yse Şampiyonlar Ligi'ni doğru bir şekilde hedeflemeli ve buna motive olmalısınız. Sosyal medyayı çok etkili bir biçimde kullanıyorsun. Zaman zaman eşinle birlikte olan videoların viral olarak yayılıyor. Sosyal medya hakkında neler söylemek istersin? Eğer takip ediyorsanız Instagram ve benzeri uygulamaları kullanıyorum. Aslında insanları eğlendirebilmeyi, onları mutlu edebilmeyi seviyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi hayatın o tatlı yönüne bakabilmeyi seviyorum. Sosyal medyayı eğlendirici ve iyi vakit geçirmemizi sağlayan bir yer olarak kullanmaya çalışıyorum. Orada insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor. Pozitif bir insan olduğunu görüyoruz. Sakin ve ılımlı yönünün yanında öfkelendiğin de oluyor mu? seni en çok kızdıran şey nedir? Şunu yapan insanlara dayanamıyorum, şu konularda çok öfkelenirim dediğin bir konu var mı? Hayatım boyunca düşündüm, "Gülebilecekken neden üzülelim ki? Neden insanların kalbini kıralım ki?" Tabii ki benim de kızdığım, beni de sinirlendiren durumlar oluyor. Ama o esnada hep aklıma bu durumun geçici olduğu ve hayatın tadını çıkarmamız gerektiği geliyor. Olayları ve insanları hep iyi yönünden görmeye çalışıyorum. Genelde böyle davranırım. Çok fazla sinirlenen, öfkelenen biri değilim. Ama sinirlensem de çabucak geçer. Çünkü her şeyi iyi yönüyle görmeye, insanlara iyi yönden bakmayı tercih eden biriyim.