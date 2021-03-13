Gol için özel çalışma

Geçen sezon 34 haftada 76 gol atarak son 24 sezonun en skorer dönemini yaşayan Trabzonspor, bu sezon ise gol yollarında etkisiz kaldı. Geride kalan 28 maçta 35 gol atan bordo-mavililer, bu alanda Süper Lig'de en fazla gol atan 9'uncu takım olabildi. Trabzonspor geçen sezon aynı dönemlerde 28 maçta 64 gol atmıştı. Abdullah Avcı, bu sıkıntıyı gidermek için idmanlarda özel çalışmalar yaptırıyor.



Abdullah Avcı'nın hücum hattındaki sıkıntıyı çözmek için kalan haftalarda daha çok çalışma yapması bekleniyor. Özellikle Nwakaeme, Ekuban, Bakasetas, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Djaniny ve Afobe gibi oyuncuların daha fazla gol atmalarını hedefleyen Avcı'nın bu konuda ekibi ile birlikte taktiksel çalışmalar yaptığı belirtiliyor.