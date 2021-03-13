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Gol için özel çalışma

Geçen sezon 34 haftada 76 gol atarak son 24 sezonun en skorer dönemini yaşayan , bu sezon ise gol yollarında etkisiz kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:49 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Gol için özel çalışma

Geçen sezon 34 haftada 76 gol atarak son 24 sezonun en skorer dönemini yaşayan , bu sezon ise gol yollarında etkisiz kaldı. Geride kalan 28 maçta 35 gol atan bordo-mavililer, bu alanda Süper Lig'de en fazla gol atan 9'uncu takım olabildi. Trabzonspor geçen sezon aynı dönemlerde 28 maçta 64 gol atmıştı. , bu sıkıntıyı gidermek için idmanlarda özel çalışmalar yaptırıyor.

Abdullah Avcı'nın hücum hattındaki sıkıntıyı çözmek için kalan haftalarda daha çok çalışma yapması bekleniyor. Özellikle , , , Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Djaniny ve Afobe gibi oyuncuların daha fazla gol atmalarını hedefleyen Avcı'nın bu konuda ekibi ile birlikte taktiksel çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

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