Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Abdulkadir Parmak açıklaması!

Son dakika spor haberi: 'da 'dan Abdulkadir Parmak açıklaması!

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü , maçı öncesi konuştu. Deneyimli teknik adam, Abdulkadir Parmak'ı ilk 11'de oynatma nedenini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 15:39 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 15:47
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Abdulkadir Parmak açıklaması!

'in 28. haftasında 'ya konuk olacak 'da teknik direktör maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: Her seferinde daha iyi takım organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. İnişler, çıkışlar olabilir ama her zaman daha iyisi için uğraşıyoruz.

Kasımpaşa deplasmanı her zaman zordur. Teknik kapasitesi ve özgüveni yüksek bir takım. Zihinsel olarak iyi duruma geldik. Tekrar kazanma serisi yakalamak için bu maçı fırsat olarak görüyoruz.

Orta sahada rekabet çoğaldı. 'nun arka adalesinde bir sıkıntı vardı, düzeldi, covid'den çıktı. Bugün, rakibe göre 'ı oynatmayı düşündük.

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