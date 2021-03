Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Abdulkadir Parmak açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Abdullah Avcı: Her seferinde daha iyi takım organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. İnişler, çıkışlar olabilir ama her zaman daha iyisi için uğraşıyoruz.

Kasımpaşa deplasmanı her zaman zordur. Teknik kapasitesi ve özgüveni yüksek bir takım. Zihinsel olarak iyi duruma geldik. Tekrar kazanma serisi yakalamak için bu maçı fırsat olarak görüyoruz.

Orta sahada rekabet çoğaldı. Flavio'nun arka adalesinde bir sıkıntı vardı, Baker düzeldi, covid'den çıktı. Bugün, rakibe göre Abdülkadir Parmak'ı oynatmayı düşündük.