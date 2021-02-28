Son dakika spor haberleri: Abdullah Avcı'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından açıklama

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

25'ten sonra dengeyi bulduk. Oyun aslında doğru gidiyordu. 1-2 tane vurdukları şutlar, Uğurcan'ın kurtardıkları vardı. Basit bir top kaybı. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular bunları cezalandırabiliyorlar. Sonra sistemde değişiklik yaptık. Çevirebilirdik.

Rakibi tebrik ediyoruz. Oyun içinde daha dengeli olmamız gerekirdi. Biz soluk soluğa devam ediyoruz. Kazanmaya gelecek maç tekrar başlamak istiyoruz. Rakip bizden 1 tık daha iyiydi ama oyunun hakkı beraberlikti.

İlk maç Fenerbahçe - Rizespor maçı. Orada verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar. Ceza sahası dışında bunlar cezalandırılıyor.