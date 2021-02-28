Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Abdullah Avcı'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından açıklama

Son dakika haberleri: 'dan - maçının ardından açıklama

Son dakika haberleri: 'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında 'Ye 1-0'lık skorla kaybetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili takım teknik direktörü , "Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar. Ceza sahası dışında bunlar cezalandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 21:48
Son dakika spor haberleri: Abdullah Avcı'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından açıklama

Teknik Direktörü , 1-0 kaybettikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

25'ten sonra dengeyi bulduk. Oyun aslında doğru gidiyordu. 1-2 tane vurdukları şutlar, 'ın kurtardıkları vardı. Basit bir top kaybı. Teknik kapasitesi yüksek oyuncular bunları cezalandırabiliyorlar. Sonra sistemde değişiklik yaptık. Çevirebilirdik.

Rakibi tebrik ediyoruz. Oyun içinde daha dengeli olmamız gerekirdi. Biz soluk soluğa devam ediyoruz. Kazanmaya gelecek maç tekrar başlamak istiyoruz. Rakip bizden 1 tık daha iyiydi ama oyunun hakkı beraberlikti.

İlk maç - . Orada verilen bir penaltı var. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya baksınlar, bir de verilmeyene baksınlar. Ceza sahası dışında bunlar cezalandırılıyor.

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