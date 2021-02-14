Haberler Trabzonspor 6'da 6 yaptı sinyali çaktı

6'da 6 yaptı sinyali çaktı

Karadeniz temsilcisi kötü başladığı sezonda ile şahlandı. Fırtına, gibi önüne geleni yıkıyor. Seri 6 maça çıktı. Şampiyonluk umutları iyice arttı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:14 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 06:50
6'da 6 yaptı sinyali çaktı

Fırtına, ile berabere kaldıktan sonra , , , ve 'u mağlup eden bordo-mavililer dün de Şenol Güneş Stadı'nda ile karşılaştı. Baştan sona oyuna hükmeden Trabzonspor 'çilingir' lakaplı yıldızı ile Güneydoğu temsilcisini mağlup etmeyi başardı.

ŞİMDİ İSTANBUL DÜŞÜNSÜN
Trabzonspor, iç sahada üst üste 4, toplamda 6 galibiyete ulaşarak puanını 45'e yükseltti. Karadeniz ekibinin bu müthiş yükselişi zirvede birbirleriyle yarıştığını düşünen İstanbul ekiplerine de gözdağı oldu. Karadeniz devi, , ve Beşiktaş'ın ensesinde yürüyüşünü sürdürüyor. Camiada şampiyonluk sözü iyice telafuz edilirken teknik direktör 'nın sloganı belli: "Her maç daha iyi oyun. Puanlar da gelecektir"

AVCI'DAN TEK HAMLE
Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, mücadelesinde ilginç bir taktik uyguladı. Deneyimli çalıştırıcı 90 dakika ve uzatmalar boyunca tek oyuncu değiştirdi. Dakikalar 85'i gösterirken 'ı kenara çeken Avcı yerine 'yı sahaya sürdü.

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