6'da 6 yaptı sinyali çaktı

Fırtına, Antalyaspor ile berabere kaldıktan sonra Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup eden bordo-mavililer dün de Şenol Güneş Stadı'nda Gaziantep ile karşılaştı. Baştan sona oyuna hükmeden Trabzonspor 'çilingir' lakaplı yıldızı Anastasios Bakasetas ile Güneydoğu temsilcisini mağlup etmeyi başardı.



ŞİMDİ İSTANBUL DÜŞÜNSÜN

Trabzonspor, iç sahada üst üste 4, toplamda 6 galibiyete ulaşarak puanını 45'e yükseltti. Karadeniz ekibinin bu müthiş yükselişi zirvede birbirleriyle yarıştığını düşünen İstanbul ekiplerine de gözdağı oldu. Karadeniz devi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ensesinde yürüyüşünü sürdürüyor. Camiada şampiyonluk sözü iyice telafuz edilirken teknik direktör Abdullah Avcı'nın sloganı belli: "Her maç daha iyi oyun. Puanlar da gelecektir"



AVCI'DAN TEK HAMLE

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantepspor mücadelesinde ilginç bir taktik uyguladı. Deneyimli çalıştırıcı 90 dakika ve uzatmalar boyunca tek oyuncu değiştirdi. Dakikalar 85'i gösterirken Caleb Ekuban'ı kenara çeken Avcı yerine Yusuf Sarı'yı sahaya sürdü.