Trabzonsporlu Bakasetas basın mensuplarının sorularını yanıtladı!

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas, antrenman öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavililerin Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Yunan futbolcu kendisini isteyen başka takımların da olduğunu söyledi. İşte Bakasetas'ın açıklamaları...

TRABZONSPOR'A GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Başka bir takımla da anlaşmaya yakındım. Hayatta her şeyin bir nedeni vardır, bu neden de her zaman güzel bir nedendir. Trabzonspor'a transferim gerçekleştiği için çok mutluyum, buraya geldiğimde herkes bana iyi davrandı.

BANA BİR YATIRIM YAPILDI...

Benim burada olma sebebim futbol oynamak. Dünyada pandemi süreci var, ekonomik sorunlar yaşanıyor. Takımın bana böyle bir yatırım yapmış olması beni daha da motive ediyor.

ADRIANO BENİM İDOLÜM

Adriano benim idolüm, ben de onun gibi olmak istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Artık 10 numaralardan tek beklenti gol ya da asist değil. Takıma savunmada da modern futbolun gereklilikleri nedeniyle rol alıyorum.

HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUM

Yaz transfer döneminden beri büyük bir takımda oynamak istiyordum. Trabzonspor bana bu şansı verdi ben de bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Adaptasyon sürecinde de problem yaşamadım. Her maçta oynamak ve her maçı kazanmak istiyorum.

Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan yer almayacak. Türkiye'nin şampiyonada başarılı olacağına inanıyorum.

Büyük takımların hedefi her zaman kupalar kazanmaktır. Benim de hedefim bu şekilde. Trabzonspor'da kupalar ve başarılar kazanmak istiyoruz.

TRABZONSPOR ALTYAPISI ÇOK DEĞERLİ!

Trabzonspor altyapısının ne kadar iyi olduğunu Yusuf Yazıcı, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür'den anlıyoruz. Ben Asteras'ta oynarken herkesin yapacağı hataları yapmıştım. zor zamanlarda sabırlı olmak önemli futbolda en iyi olduğunuz anın hemen sonrasında kötü olabilirsiniz.