Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor Ekuban ve Djaniny için gelen dev teklifleri reddetti!

Son dakika: Ekuban ve için gelen dev teklifleri reddetti!

Son dakika haberine göre, ekiplerinden , iki yıldızına gelen dev teklifleri reddetti. 'un haberine göre bordo-mavililer, Ekuban ve 'e gelen teklifleri geri çevirdi. Ekuban için 8 milyon euroyu gözden çıkarırken ise Djaniny için 7 milyon euro önerdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 14:15
Son dakika: Trabzonspor Ekuban ve Djaniny için gelen dev teklifleri reddetti!

Son olarak ve 'ın transferlerini bitiren , bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar alıyor. Kadro planlamasını teknik direktör 'nın raporuna göre yapan bordo-mavili takım, ve için gelen transfer tekliflerini reddetti.

Hücumdaki iki önemli kozuyla yola devam etmek isteyen Trabzonspor, ara transfer tahtasının bitimine az bir süre kala gelen teklifleri geri çevirdi.

Caleb Ekuban'a ekibi 8 milyon euro önerirken ise 7 milyonluk teklifle bordo-mavili kulübün kapısını çaldı.

SON DAKİKA