Hatalar düzelecek

Fırtına'da kötü giden günlerdeki en güzel detay belki de Vitor Hugo. Sezon başında takıma katılan tecrübeli stoper formunu her geçen gün yükseltiyor. Bir yandan savunmayı toparlamaya çalışırken diğer taraftan da gollerini sıralıyor. Adana Demir ağlarını 2 defa sarsan 29 yaşındaki oyuncu, Brezilya basınına konuştu. Hugo "Bu iki golden çok memnunum. Tıpkı ketçap gibi, sıktığında bir anda her şey çıkıyor" dedi. Kupadan elendikleri için üzgün olduğunu belirterek "Bu maçtan dersimizi aldık. Gelecek haftalarda bunları tekrarlamamamız gerekiyor. Hataları düzeltmeli, bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Vitor Hugo, attığı gollerden sonra bir defans oyuncusundan beklenmedik çeviklikte ters taklalar atarak kutlama yapıyor. Hugo'ya bu konu da soruldu. Tecrübeli oyuncu "Bu her zaman yaptığım bir kutlama. Gol attıkça da yapacağım" dedi.

CAMİA İNANIYOR

Kötü gidişat üzerine Divan Kurulu başkanı başta olmak üzere tüm kurul başkanları bir araya geldi. Toplantının sonunda yapılan ortak açıklamada "İçinde bulunduğumuz girdaptan kurtulacağımıza olan inancımız tamdır" denildi.