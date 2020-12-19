Haberler Trabzonspor Hatalar düzelecek

düzelecek

Kupa maçında attığı 2 golle dikkat çeken Hugo elenmelerine üzüldüğünü söyledi. Brezilyalı stoper “Hatalarımızı gördük. Tekrarlamayacağız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 21:29 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Hatalar düzelecek

Fırtına'da kötü giden günlerdeki en güzel detay belki de . Sezon başında takıma katılan tecrübeli stoper formunu her geçen gün yükseltiyor. Bir yandan savunmayı toparlamaya çalışırken diğer taraftan da gollerini sıralıyor. ağlarını 2 defa sarsan 29 yaşındaki oyuncu, basınına konuştu. Hugo "Bu iki golden çok memnunum. Tıpkı ketçap gibi, sıktığında bir anda her şey çıkıyor" dedi. elendikleri için üzgün olduğunu belirterek "Bu maçtan dersimizi aldık. Gelecek haftalarda bunları tekrarlamamamız gerekiyor. Hataları düzeltmeli, bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Vitor Hugo, attığı gollerden sonra bir defans oyuncusundan beklenmedik çeviklikte ters taklalar atarak kutlama yapıyor. Hugo'ya bu konu da soruldu. Tecrübeli oyuncu "Bu her zaman yaptığım bir kutlama. Gol attıkça da yapacağım" dedi.

CAMİA İNANIYOR
Kötü gidişat üzerine başkanı başta olmak üzere tüm kurul başkanları bir araya geldi. Toplantının sonunda yapılan ortak açıklamada "İçinde bulunduğumuz girdaptan kurtulacağımıza olan inancımız tamdır" denildi.

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