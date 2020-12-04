Trabzonsporlu Joao Pereira: Antrenörlük neden olmasın
Takım kaptanı Joao Pereira, sosyal medya hesabında taraftarlardan gelen soruları cevaplandırdı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 22:31Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Takım kaptanı Joao Pereira, sosyal medya hesabında taraftarlardan gelen soruları cevaplandırdı. Portekizli oyuncu, ailesiyle birlikte Trabzon'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Futbolu ne zaman bırakacağımı bilmiyorum ama burada olmaktan mutluyum" dedi. Pereira,"Trabzonspor'da antrenör olmayı düşünüyor musun?" şeklindeki soruya ise, "Önce futbolu bırakmam gerek sonra tabi ki bunu isterim" yanıtını verdi. Tecrübeli sağ bek, kendisiyle aynı mevkide olan Serkan Asan'ın potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu da vurguladı.