Fırtına’nın Yusuf Yazıcı gururu

Lılle'de bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, eski takımına da kazandırmaya devam ediyor.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 23:15Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Lılle'de bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı, eski takımına da kazandırmaya devam ediyor. Sözleşmesi gereği bir sonraki satışından yüzde 20 pay hakkına sahip olan Trabzonspor kulübü, oyuncunun altyapısından yetiştiği takımı merak eden yabancı taraftarların da ilgi odağı haline geldi. Sosyal medyada Fransızlar başta olmak üzere birçok farklı kulüp taraftarı Yusuf'un performansı sonrası teşekkür yayınlarken, takımda Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi keşfedilmeyi bekleyen genç yetenekler olduğuna da vurgu yapıyorlar.