Haberler Trabzonspor Fırtına’nın Yusuf Yazıcı gururu

Fırtına’nın gururu

Lılle'de bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken , eski takımına da kazandırmaya devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 23:15 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Fırtına’nın Yusuf Yazıcı gururu
Lılle'de bu sezonki performansı ile dikkatleri üzerine çeken , eski takımına da kazandırmaya devam ediyor. Sözleşmesi gereği bir sonraki satışından yüzde 20 pay hakkına sahip olan kulübü, oyuncunun altyapısından yetiştiği takımı merak eden yabancı taraftarların da ilgi odağı haline geldi. Sosyal medyada Fransızlar başta olmak üzere birçok farklı kulüp taraftarı Yusuf'un performansı sonrası teşekkür yayınlarken, takımda Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi keşfedilmeyi bekleyen genç yetenekler olduğuna da vurgu yapıyorlar.
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