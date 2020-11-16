Trabzonspor'da Abdullah Avcı düğmeye bastı! 4 transfer birden

Karadeniz temsilcisinde Abdullah Avcı fırtınası esiyor. Deneyimli hocanın gelişi ile birlikte gelecek adına bir kez daha umutlanan bordo-mavililer, Avcı ile zirveye yürüyeceklerine inanıyorlar. 57 yaşındaki çalıştırıcı da gecesini gündüzüne katarak Trabzonspor'u nasıl yukarı taşıyacağını planlıyor. Trabzonspor'un yeni çalıştırıcısı Abdullah Avcı sistem kadar mental yönden de oyuncularını geliştirmek istiyor. Yenilmez bir takım kurmak isteyen başarılı teknik adam öncelikle bunu bordo-mavili öğrencilerinin kafasına işliyor.



PES ETMEK YOK

Abdullah Avcı, bordomavili kulübün genlerinde yer alan 'Dik oyna' sloganı üzerinden yürüyecek. Deneyimli hoca, bu oyun stilini, günümüz futboluile yoğurarak Fırtına'yı üst sıralara taşımayı istiyor. Bunun için öğrencilerinden iyi ya da kötü skoru asla kabul etmemelerini istedi. Avcı öğrencilerine maçta önde de olsalar geride de oyun felsefesine sadık kalarak görevlerini yapmaları gerektiğini belirtti. Trabzonspor'un yeni oyun tarzında 'pes etmek' kelimeleri kesin olarak yasak.



ANA TAKTİĞİ 4-1-4-1

Abdullah Avcı, Başakşehir ve Beşiktaş'ta denediği 4-1-4-1 taktiğini Trabzonspor'un ana saha dizilişi olarak belirledi. Maç önü analizlerinde usta olan Avcı tabii ki duruma göre B ve C planlarını da hazırlıyor. Böylece ana plan işlemediğinde alternatifsiz kalmayacak.



TOPA HÜKMEDECEK

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte kabuk değiştirecek. Fırtına geride kalan 8 haftada yüzde 49 topa sahip olarak oynuyordu. Avcı bu rakamı yüzde 55'lere çıkarmayı planlıyor. Topun değeri daha çok bilinecek.



4 BÖLGEYE TRANSFER

Abdullah Avcı sisteminin doğru şekilde yürümesi için 4 bölgeye mutlaka transfer yapılması gerektiğini yönetime iletti. Avcı'nın 1 sağ stoper, 1 ön libero, 1 orta saha ve 1 sol bek istediği öğrenildi.



İDMANLARDAN MEMNUN

Karadeniz temsilcisinin yeni çalıştırıcısı Abdullah Avcı, Milli Takımlara giden oyuncularından yoksun olarak takımın başında yer alsa da mevcut öğrencilerinin antrenman performansından memnun kaldı. Oyuncularına hep bu hırsı görmek istediğini söyledi.



TURLARA BAŞLADI

Abdullah Avcı, boş vakitlerinde şehir turları yapıyor. Yardımcılarıyla birlikte Trabzon'un meşhur lokantılarına, kültür merkezlerine giden usta çalıştırıcı, gazeteciler ve bordo-mavili taraftarlarla yakın ilişkiler kuruyor. Avcı'nın diyolağa açık tarzı ve şehri karış karış gezmesi camiayı mest ediyor.



HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Abdullah Avcı'nın verdiği izin bugün sona erdi. Bordo-mavili futbolcular, BB Erzurumspor ile oynayacakları 9. hafta karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yapacakları antrenmanla sürdürecekler. Başarılı çalıştırıcının yine çift idman yaptırmayı planladığı öğrenildi.