Nwakaeme: Teşekkür ederim başkanım

Covid nedeniyle uzun zamandır Nijerya'da bulunan ailesinin yanına gidemeyen Nwakaeme için kulüp devreye girmiş ve izinleri almıştı. Özel uçakla Nijerya'ya gönderilen ve bir hafta burada kalan 31 yaşındaki futbolcu geri döndü ve başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek, "Teşekkür ederim. Çok rahatladım. Bunu unutmayacağım" dediği belirtildi.