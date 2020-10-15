Haberler Trabzonspor Nwakaeme: Teşekkür ederim başkanım

: ederim başkanım

Covid nedeniyle uzun zamandır 'da bulunan ailesinin yanına gidemeyen için kulüp devreye girmiş ve izinleri almıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 01:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 06:50
Nwakaeme: Teşekkür ederim başkanım

Covid nedeniyle uzun zamandır 'da bulunan ailesinin yanına gidemeyen için kulüp devreye girmiş ve izinleri almıştı. Özel uçakla Nijerya'ya gönderilen ve bir hafta burada kalan 31 yaşındaki futbolcu geri döndü ve başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek, " ederim. Çok rahatladım. Bunu unutmayacağım" dediği belirtildi.

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