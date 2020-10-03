Son dakika: Trabzonspor Jorge Djaniny Tavares Semedo transferini resmen açıkladı!

Süper Lig'de transfer sezonunun bitimine az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren kulüplerden Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer sinyalini vermişti. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Jorge Djaniny Tavares Semedo'yu 3 yıllığına kadroya kattığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

DJANINY SEMEDO KİMDİR?

Djaniny tam adı ile Jorge Djaniny Tavares Semedo, Yeşil Burun'lu millî futbolcu. 2013'te Afrika Uluslar Kupası'nda Yeşil Burun Adaları forması ile boy gösterdi. Son olarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Ah Ahli'de oynadı. 16 Temmuz 2018'de Santos Laguna'dan Al Ahli'ye 5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Semedo, 1.90 boyunda ve 82 kilo. 2019-2020 sezonunda 22 lig, 3 kral kupası maçında forma giydi.

Semedo sahaya çıktığı bu karşılaşmalarda 8 gol 2 asistlik performansla takımına katkıda bulundu. 2022 yılına kadar kulübüyle kontratı olan Semedo, sözleşmesini feshettiği için Trabzonspor'un kasasından bonservis bedeli çıkmayacak. Semedo kariyeri boyunca iki farklı dönemde Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi. Yeşil Burun Adaları forması ile toplam 31 milli maça çıkan Djaniny Semedo ülkesine 7 gol kazandırdı.