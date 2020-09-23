Lewis Baker: Futbolu özledim

Trabzonspor'un Chelsea'den kiraladığı Lewis Baker, dün idman öncesi konuştu. Takımda birçok tecrübeli isim bulunduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Uzun sürenin ardından yarışmacı maçlara, mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum. Merkez orta pozisyonun en sevdiğim pozisyon olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

SÜPER LİG'İ İZLİYORDUM

Transfer olmadan önce Süper Lig'i takip ettiğini söyleyen İngiliz orta saha, "Benim açımdan önemli bir sezon olacak. Burada edineceğim tecrübelerle birlikte kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hocamız ile projeler, kulübün geleceği ve yapmak istedikleri ile alakalı konuştuk. Benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kesinlikle kabul ediyorum" dedi.