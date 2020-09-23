Haberler Trabzonspor Lewis Baker: Futbolu özledim

: Futbolu özledim

’un yeni transferi , “Benim açımdan ve yeni bir meydan okuma sezonu. Buraya gelme sebeplerinden biri de bu ” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Lewis Baker: Futbolu özledim

'un 'den kiraladığı , dün idman öncesi konuştu. Takımda birçok tecrübeli isim bulunduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Uzun sürenin ardından yarışmacı maçlara, mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum. Merkez orta pozisyonun en sevdiğim pozisyon olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

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olmadan önce 'i takip ettiğini söyleyen İngiliz orta saha, "Benim açımdan önemli bir sezon olacak. Burada edineceğim tecrübelerle birlikte kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hocamız ile projeler, kulübün geleceği ve yapmak istedikleri ile alakalı konuştuk. Benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kesinlikle kabul ediyorum" dedi.

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