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21 Ağustos 2020, Cuma
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Tahkim cezayı onadı

Tahkim cezayı onadı

Başkanı , Alanya ile oynanan finali sonrası ceza almıştı.

Başkanı , Alanya ile oynanan finali sonrası ceza almıştı. Başkan Ağaoğlu, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hareketinden dolayı 75 gün hak mahrumiyetine ve 63 bin TL para ödemeye mahkum edilmişti. yapılan itirazı reddedip kararı onadı.
  1. 21.8.2020
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