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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Göster kendini Edgar

Göster kendini Edgar

Fırtına'nın geçen sezon başında 'yı Lille'e gönderirken takasta bonservisini aldığı , 'a kiralanmıştı. 25 yaşındaki stoper öncesinde kampa katılacak.

Fırtına'nın geçen sezon başında 'yı Lille'e gönderirken takasta bonservisini aldığı , 'a kiralanmıştı. 25 yaşındaki stoper öncesinde kampa katılacak. Teknik direktör Eddie Newton, Portekizli futbolcunun performansını yakından takip edecek. Le'nin durumuna göre stoper takviyesinin sayısı netleşecek.
  1. 19.8.2020
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