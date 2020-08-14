Trabzonspor Ampadu'ya göz koydu!

Trabzonspor, Eddie Newton'un bir dönem scout şefi olarak çalıştığı Chelsea'nin bırakmayı düşündüğü oyuncularla özel olarak ilgileniyor. İngiliz ekibine, elden çıkarmak istediği oyuncuları soran bordo-mavililer gelecek cevaba göre hareket edecek. Ancak yönetimin cevap beklemeden özel olarak ilgilendiği bir oyuncu var; o da Gallerli Ethan Ampadu. Fırtına, geçtiğimiz sezon Leipzig'e kiralanan ancak beklenen forma şansını bulamayan 19 yaşındaki ismi kiralık olarak kadrosuna katmak amacında. Chelsea'ye bu doğrultuda bir ön teklif sunan bordo-mavililer gelecek cevaba göre satın alma opsiyonu için de yeni bir teklif yapmayı planlıyor.





