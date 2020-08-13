Ivan Marcone Trabzonspor'a! Kiralama teklifi yapıldı
Orta saha mevkisine takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Ivan Marcone transferi için Boca Juniors ile masaya oturdu. Bordo-mavili takım, Arjantin Ligi ekibine kiralama teklifini sundu.
Trabzonspor, orta saha transferinde rotayı Arjantin'e çevirdi. Bordo-mavililer, Boca Juniors oyuncusu Ivan Marcone'yi kadrosuna katmak istiyor.
Karadeniz Fırtınası, Ivan Marcone için kiralama teklifini Boca Juniors'a sundu. Arjantin kulübü, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor ancak sözleşmede yer alacak 2.5 milyon euro olarak önerilen satın alma opsiyonu için henüz anlaşma sağlanamadı.
Tarafların satın alma opsiyonunda da anlaşması halinde Ivan Marcone Trabzonspor'un yolunu tutacak. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı.
- 13.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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