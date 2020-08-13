Ivan Marcone Trabzonspor'a! Kiralama teklifi yapıldı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Teklif yapıldı! Fırtına'ya Tangocu orta saha

'a! Kiralama teklifi yapıldı

Ivan Marcone Trabzonspor'a! Kiralama teklifi yapıldı

Orta saha mevkisine takviye yapmayı planlayan , transferi için ile masaya oturdu. Bordo-mavili takım, Arjantin Ligi ekibine kiralama teklifini sundu.

, orta saha transferinde rotayı Arjantin'e çevirdi. Bordo-mavililer, oyuncusu 'yi kadrosuna katmak istiyor.

Karadeniz Fırtınası, Ivan Marcone için kiralama teklifini Boca Juniors'a sundu. Arjantin kulübü, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor ancak sözleşmede yer alacak 2.5 milyon euro olarak önerilen satın alma opsiyonu için henüz anlaşma sağlanamadı.

Tarafların satın alma opsiyonunda da anlaşması halinde Ivan Marcone Trabzonspor'un yolunu tutacak. 30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı.



  1. 13.08.2020
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