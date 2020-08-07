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07 Ağustos 2020, Cuma
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'da gençler kampa!..

Trabzonspor'da gençler kampa!..

Rezerv ligin kurulma ihtimalinin azalması 'u kadrosunda bulunan çok sayıdaki genç oyuncunun kaderini düşünmeye yöneltti.

Rezerv ligin kurulma ihtimalinin azalması 'u kadrosunda bulunan çok sayıdaki genç oyuncunun kaderini düşünmeye yöneltti. Yönetim, tüm gençleri yeni sezon öncesi kamp kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor. Teknik direktör Newton'un gözüne girecekler takımda kalacak. Giremeyenler kiraya gönderilecek.

  1. 7.8.2020
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