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07 Ağustos 2020, Cuma
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Novak veda etti

Novak veda etti

, 'a veda etti. " maça dek sizin için savaştığımı biliyorsunuz. zor ve ben yeni bir macerayı kabul ettim. anlayışla karşılarsınız. Her şey için teşekkürler" diyen Filip, 89 maçta 19 gol+3 asiste imza atmıştı.

Filip Novak, 'a veda etti. " maça dek sizin için savaştığımı biliyorsunuz. zor ve ben yeni bir macerayı kabul ettim. anlayışla karşılarsınız. Her şey için teşekkürler" diyen Filip, 89 maçta 19 gol+3 asiste imza atmıştı.

  1. 7.8.2020
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