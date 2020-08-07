Novak veda etti

Filip Novak, Trabzon'a veda etti. "Son maça dek sizin için savaştığımı biliyorsunuz. Hayat zor ve ben yeni bir macerayı kabul ettim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Her şey için teşekkürler" diyen Filip, 89 maçta 19 gol+3 asiste imza atmıştı.