Trabzonspor 3 oyuncuya teşekkür etti
Karadeniz devi, takımdan ayrılan 3 futbolcuya teşekkür etti. Resmi twitter hesabından, "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi. Bu üç isim Trabzonspor ile vedalaştı.
Karadeniz devi, takımdan ayrılan 3 futbolcuya teşekkür etti. Resmi twitter hesabından, "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" denildi. Bu üç isim Trabzonspor ile vedalaştı.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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