Trabzonspor 3 oyuncuya teşekkür etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor 3 oyuncuya teşekkür etti

3 oyuncuya teşekkür etti

Trabzonspor 3 oyuncuya teşekkür etti

devi, takımdan ayrılan 3 futbolcuya teşekkür etti. twitter hesabından, ", ve 'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, hayatlarında başarılar dileriz" denildi. Bu üç isim ile vedalaştı.

devi, takımdan ayrılan 3 futbolcuya teşekkür etti. twitter hesabından, ", ve 'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, hayatlarında başarılar dileriz" denildi. Bu üç isim ile vedalaştı.

  1. 7.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor 3 oyuncuya teşekkür etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA