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07 Ağustos 2020, Cuma
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Kupa müzede

Kupa müzede

2019–2020 dün düzenlenen törenle 'ndeki yerini aldı. , müzedeki diğer kupaların yanında sergilenmeye başlanan kupa için, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

2019–2020 dün düzenlenen törenle 'ndeki yerini aldı. , müzedeki diğer kupaların yanında sergilenmeye başlanan kupa için, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  1. 7.8.2020
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