Kupa müzede
2019–2020 Ziraat Türkiye Kupası dün düzenlenen törenle Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, müzedeki diğer kupaların yanında sergilenmeye başlanan kupa için, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
2019–2020 Ziraat Türkiye Kupası dün düzenlenen törenle Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'ndeki yerini aldı. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, müzedeki diğer kupaların yanında sergilenmeye başlanan kupa için, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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