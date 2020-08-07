Ağaoğlu’na 75 gün ceza

Trabzonspor'a PFDK'dan ceza yağdı. Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası finalinde yaptığı açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle başkan Ahmet Ağaoğlu'na toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 63 bin TL para cezası verildi. Futbolcular Messias, Arda, Abdurrahim, Koray ile antrenörler Fatih Dinçer, Göktürk Şentürk ve Murat Şafak ve 7 kulüp görevlisine de ihtar+900'er TL para cezası uygulandı.