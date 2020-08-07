Ağaoğlu’na 75 gün ceza
Trabzonspor'a PFDK'dan ceza yağdı. Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası finalinde yaptığı açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle başkan Ahmet Ağaoğlu'na toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 63 bin TL para cezası verildi.
Trabzonspor'a PFDK'dan ceza yağdı. Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası finalinde yaptığı açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle başkan Ahmet Ağaoğlu'na toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 63 bin TL para cezası verildi. Futbolcular Messias, Arda, Abdurrahim, Koray ile antrenörler Fatih Dinçer, Göktürk Şentürk ve Murat Şafak ve 7 kulüp görevlisine de ihtar+900'er TL para cezası uygulandı.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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