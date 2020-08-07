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07 Ağustos 2020, Cuma
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Ağaoğlu’na 75 gün ceza

Ağaoğlu’na 75 gün ceza

'a 'dan ceza yağdı. ile oynanan finalinde yaptığı açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle başkan 'na toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 63 bin TL para cezası verildi.

'a 'dan ceza yağdı. ile oynanan finalinde yaptığı açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle başkan 'na toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 63 bin TL para cezası verildi. Futbolcular Messias, Arda, Abdurrahim, Koray ile antrenörler Fatih Dinçer, Göktürk Şentürk ve Murat Şafak ve 7 kulüp görevlisine de ihtar+900'er TL para cezası uygulandı.

  1. 7.8.2020
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