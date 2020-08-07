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07 Ağustos 2020, Cuma
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Sosa’ya ayarı

Sosa’ya CAS ayarı

Sözleşmesi sona eren ile pazarlıklar sürüyor. Yönetimin, 'ın da Avrupa kapısını kapatması üzerine Arjantinli yıldıza yaptığı net maaş teklifini 1.5 milyon euro'ya çektiği belirtildi.

Sözleşmesi sona eren ile pazarlıklar sürüyor. Yönetimin, 'ın da Avrupa kapısını kapatması üzerine Arjantinli yıldıza yaptığı net maaş teklifini 1.5 milyon euro'ya çektiği belirtildi. Bonuslarla rakam en fazla 2 milyon euro'yu bulabilecek. Sosa'ya verilebilecek en yüksek teklifin verildiği açıklandı.

  1. 7.8.2020
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