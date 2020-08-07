Sosa’ya CAS ayarı

Sözleşmesi sona eren Jose Sosa ile pazarlıklar sürüyor. Yönetimin, CAS'ın da Avrupa kapısını kapatması üzerine Arjantinli yıldıza yaptığı net maaş teklifini 1.5 milyon euro'ya çektiği belirtildi. Bonuslarla rakam en fazla 2 milyon euro'yu bulabilecek. Sosa'ya verilebilecek en yüksek teklifin verildiği açıklandı.