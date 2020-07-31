Ahmet Ağaoğlu Fotomaç'a konuştu: Yeni başlıyoruz
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmalarının çok önemli olduğunu ama çok daha iyi yerlere geleceklerini söyledi. Ağaoğlu, “Türkiye’nin en iyi takımıyız. Türkiye Kupası’nı aldık ve hedefimiz daha nice kupaları müzemize götürmek. Tüm Türkiye’nin gıpta ile takip edeceği bir Trabzon geliyor” dedi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmalarının çok önemli olduğunu ama çok daha iyi yerlere geleceklerini söyledi. Ağaoğlu, "Tabii ki şampiyonluğu çok istiyorduk ve mücadele ettik ancak olmadı. Türkiye Kupası'nı aldık ama her zaman daha iyisini yapmak için çalışmak zorundayız. Ekonomik olarak kulübümüzün çok sağlam adımlar attığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ama bunun yanında lig ikincisi olduk ve kupayı kazandık. İkinciliği bir başarı olarak söylemiyorum ama zirve mücadelesinin bir göstergesi olması açısından önemli. Şimdi Süper Kupa'yı da istiyoruz. Üç kupa hedefimiz vardı ama ikisini almayı planlıyoruz. Takımımızda en son kupa kazandığımızda ilkokula giden futbolcular yer alıyor. Bu bile aslında yakalanan başarının bir göstergesi olabilir" dedi.
ÇAKALLARA BIRAKMAYIZ
"Taraftarların teşekkürü fazlasıyla hak ettiğini de söyleyen Ağaoğlu şöyle devam etti: "Lig şampiyonluğunu onlara hediye etmek istiyorduk. Sayısız nedenden dolayı bunu başaramadık. Bu kupaya gerçekten ihtiyacımız vardı. Ben mutluyum, yönetimimiz mutlu. Futbolcu arkadaşlarıma ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Şunu net bir şekilde söylüyorum, bu kupanın devamı gelecek. Bu bir başlangıç ve bunun sözünü veriyorum. Biz hataları düzelteceğiz, önümüze bakacağız. Verdiğimiz mücadelenin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Biraz sendelediğimizde ortaya çıkan çakallar bilsin ki bu meydanı hiçbir zaman onlara bırakmayacağız. Taraftarlarımızdan istediğimiz bu kupanın mutluluğunu doyasıya yaşamaları çünkü onlara daha çok mutluluk yaşatacağız."
NOKTA ATIŞI TRANSFER YAPACAĞIZ
Ağaoğlu, transfer çalışmalarında asla aceleci davranmayacaklarının da altını çizerek şunları söyledi: "Geçen yıl olduğu gibi yine savurganlık yapmayacağız. Ekonomik olarak belirlediğimiz kriterlerin asla üzerine çıkmayacağız. Nokta atışı transferler yapmaya çalışacağız. Zaten ihtiyaçlar aşağıya yukarıya belli ve oralara odaklı transfer çalışmalarımız olacak."
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİYİZ
Ağaoğlu, ligin en iyi takımlarından birisi olduklarını da ifade ederek, "Hatta bana göre en iyi takımıyız. Çünkü sezon başında yaşadığımız sıkıntılar asla unutulmamalı. Kadro kuramayan ve lisans alamama tehlikesi ile karşı karşıya olan bir takım şampiyonluğu sonuna kadar kovaladı, kupayı kazandı. Bu takım alkışı hak ediyor. Evet daha iyisi olabilirdi ama olmadı. Daha sağlam adımlarla yolumuza, ekonomik ve sportif başarıyı bir arada yakalama çabasına devam edeceğiz. Her şeyin farkındayız. Hatalarımızı da tamir edeceğiz" ifadesini kullandı.
10 GÜN SONRA GERİ DÖNECEĞİZ
Başkan, 10 gün sonra yeni sezon hazırlıklarının başlayacağını da belirterek, "Gerçekten çok kısıtlı bir zamandan bahsediyoruz. Zaten sezon başından itibaren en fazla maç oynayan takım konumundaydık. Şimdi oyuncularımız çok fazla dinlenme şansı bulmadan yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Ama şunu söyleyebilirim ki 10 gün sonra yenilenmiş, hatalarından ders almış bir takım olarak yine büyük hedefler peşinde sahalara döneceğiz" dedi.
ÖZEL RÖPORTAJ - YUNUS EMRE SEL
- 31.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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