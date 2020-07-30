Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS kararına sert tepki!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarından men cezasına yaptıkları itirazın CAS tarafından reddedilmesini değerlendirdi. CAS'ın kendilerine bilgi vermeden kararı kamuoyuyla paylaşmasına tepki gösteren Ağaoğlu, "Gerekçeli kararı görmeden kararla alakalı bir yorum yapmamız mümkün değil. Ancak kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyuyla paylaşılması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır" dedi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri nedeniyle yaptıkları itirazın reddedilmesine ilişkin, "Gerekçeli kararı görmeden kararla alakalı bir yorum yapmamız mümkün değil. Ancak kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyuyla paylaşılması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır." dedi.
Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı kendisinin de herkes gibi CAS'ın sitesindeki basın bildirisinden öğrendiğini belirtti.
Bunun bugüne kadar CAS'ın yapmış olduğu uygulamaların tamamen dışında bir uygulama olduğunu ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:
"CAS'IN TERAZİ AYARI BOZULMUŞ!"
"Her ne hikmetse bizim davamızda, kulüple, kulüp avukatlarıyla veya Futbol Fedarasyonu ile hiçbir bilgi paylaşılmadan, gerekçeli karar açıklanmadan dahası haber dahi vermeden kendi web sitelerinden kararı yayınladılar. Dediğim gibi alışılmış değil, bugüne kadar görülmüş bir durum da değil. Dolasıyla bu dahi hem UEFA'da hem CAS'ta terazinin ayarının ciddi şekilde bozulduğunu gösteriyor. Gerekçeli kararı görmeden kararla alakalı bir yorum yapmamız mümkün değil. Ancak kararın ilgili taraflarla paylaşılmadan önce CAS tarafından kamuoyuyla paylaşılması tek cümle ile ciddiyetsizlik ve saygısızlıktır."
Ağaoğlu, gerekçeli kararı beklediklerini kaydederek, "Ben hala hangi gerekçeyle başvurumun reddedildiğini bilmeden konu kamuoyuyla paylaşılıyorsa en azından bu yönüyle baktığımız zaman dahi verilen bu kararın ne kadar adaletli bir karar olduğu dahi tartışmaya açık bir konudur." ifadesini kullandı.
Trabzonspor'un gerekçeli kararın ardından İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvuruda bulunabileceği öğrenildi.
2.5 SAAT SONRA KULÜBE İLETİLDİ!
Trabzonspor Kulübü, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarının ardından CAS'ın gerekçeli kararının kulübe iletildiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
UEFA'nın 3 Haziran 2020 tarihinde vermiş olduğu "Avrupa kupalarından 1 yıl süreyle men" kararı kulübümüzce 13 Haziran 2020 tarihinde CAS nezdinde temyiz edilmişti.
CAS'ın bugün resmi internet sitesinden duyurduğu ve tüm kamuoyu ile aynı anda öğrendiğimiz kararına göre başvurumuz kabul edilmemiş; UEFA'nın aleyhimize vermiş olduğu karar onanmıştır.
CAS'ın internet sitesindeki söz konusu açıklamadan 2,5 saat sonra kulübümüze ilettiği 45 sayfalık gerekçeli karar avukatlarımız tarafından incelenmektedir. Bu incelemenin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
- 30.07.2020
- Güncelleme: 30.07.2020 21:58
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