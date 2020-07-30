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30 Temmuz 2020, Perşembe
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CAS'tan 'a kötü haber!

CAS'tan Trabzonspor'a kötü haber!

Spor Tahkim Mahkemesi CAS, 'un Avrupa kupalarından men cezasına yaptığı itirazı reddetti. Bordo mavili ekip, İsviçre federal mahkemesine başvuracak.

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  1. 30.07.2020
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