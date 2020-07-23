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23 Temmuz 2020, Perşembe
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9 yılın en iyisi

9 yılın en iyisi

Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , rakibini mağlup etmesi halinde son dokuz senedeki en yüksek puanı topladığı sezonu yaşayacak.

Cumartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak , rakibini mağlup etmesi halinde son dokuz senedeki en yüksek puanı topladığı sezonu yaşayacak. 62 puanda bulunan Fırtına galip gelirse ayrıca son dokuz sezondaki en iyi sıralamayı elde edecek. Bordo-mavililer, 82 puanla bitirdiği 2010-11'den sonraki en iyi başarısını göstermiş olacak. Futbolcular artık bu hedefe ulaşmak için çaba gösterecekler.
  1. 23.7.2020
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