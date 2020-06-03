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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Bennasser heyecanı

Bennasser heyecanı

'un 'e talip olması taraftarı heyecanlandırdı.

'un 'e talip olması taraftarı heyecanlandırdı. Fas futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldızlardan olan futbolcu kariyerini kiralık olarak Bordeaux'da sürdürüyor. Monaco'nun oyuncusu olan Bennasser'in bonservis bedeli 10 milyon euro. Bordo-mavili ekip 23 yaşındaki maestroyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.

  1. 3.6.2020
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