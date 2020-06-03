Bennasser heyecanı

Trabzonspor'un Youssef Bennasser'e talip olması taraftarı heyecanlandırdı. Fas futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldızlardan olan futbolcu kariyerini kiralık olarak Bordeaux'da sürdürüyor. Monaco'nun oyuncusu olan Bennasser'in bonservis bedeli 10 milyon euro. Bordo-mavili ekip 23 yaşındaki maestroyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.