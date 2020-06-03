Bennasser heyecanı
Trabzonspor'un Youssef Bennasser'e talip olması taraftarı heyecanlandırdı.
Trabzonspor'un Youssef Bennasser'e talip olması taraftarı heyecanlandırdı. Fas futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yıldızlardan olan futbolcu kariyerini kiralık olarak Bordeaux'da sürdürüyor. Monaco'nun oyuncusu olan Bennasser'in bonservis bedeli 10 milyon euro. Bordo-mavili ekip 23 yaşındaki maestroyu kiralık olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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