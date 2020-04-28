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28 Nisan 2020, Salı
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Transferin gözdesi Nwakaeme! İki talip birden

Transferin gözdesi Nwakaeme! İki talip birden

Performansıyla 'e damga vuran transferin gözdesi konumuna geldi. Ligi ekiplerinden ve 'nin yıldız futbolcuya talip olduğu ve yarışına girecekleri kaydedildi.

'daki yüksek performansı 'yi transferin de gözdesi yaptı. Suudi basını, Arabistan Pro Ligi'nin en büyük takımlarından ve 'nin 31 yaşında Nijeralı yıldız için karşı karşıya geldiğini yazdı. Al Hilal'in 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Al Ahli'nin devreye girmesiyle fiyatın daha da yükseleceği bildirildi.

NWAKAEME 2 PENALTI ALDI
Anthony Nwakaeme kazandırdığı 2 penaltıyla bu alanda hem takımın hem de Kenan Özer, Serdar Özkan, Halil Akbunar gibi isimlerle birlikte 'in en iyisi oldu. Nijeryalı usta, ceza sahasında rakipleri tarafından iki kez faul sonucu durdurularak, penaltı kazandırdı. Nwakaeme'nin bu sezon forma giydiği 37 maçta 13 gol ve 11 asisti bulunuyor.

  1. 28.4.2020
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