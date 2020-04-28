Transferin gözdesi Nwakaeme! İki talip birden
Performansıyla Süper Lig'e damga vuran Anthony Nwakaeme transferin gözdesi konumuna geldi. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal ve Al Ahli'nin yıldız futbolcuya talip olduğu ve transfer yarışına girecekleri kaydedildi.
Trabzonspor'daki yüksek performansı Anthony Nwakaeme'yi transferin de gözdesi yaptı. Suudi basını, Arabistan Pro Ligi'nin en büyük takımlarından Al Hilal ve Al Ahli'nin 31 yaşında Nijeralı yıldız için karşı karşıya geldiğini yazdı. Al Hilal'in 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtilirken, Al Ahli'nin devreye girmesiyle fiyatın daha da yükseleceği bildirildi.
NWAKAEME 2 PENALTI ALDI
Anthony Nwakaeme kazandırdığı 2 penaltıyla bu alanda hem takımın hem de Kenan Özer, Serdar Özkan, Halil Akbunar gibi isimlerle birlikte Süper Lig'in en iyisi oldu. Nijeryalı usta, ceza sahasında rakipleri tarafından iki kez faul sonucu durdurularak, penaltı kazandırdı. Nwakaeme'nin bu sezon forma giydiği 37 maçta 13 gol ve 11 asisti bulunuyor.
- 28.4.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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