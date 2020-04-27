Ahmet Ağaoğlu mutfakta hünerlerini sergiledi
Corona virüsü salgını sonrası liglere verilen arada evlerinde karantinaya giren Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta hünerlerini sergilerken oyunculara başkan Ahmet Ağaoğlu da katıldı. Abdülkadir Ömür'ün davetini geri çevirmeyen Ağaoğlu, mutfağa girerek kuru fasulye ve pilav hazırladı.
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