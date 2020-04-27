Kıtaları birleştirdi
Bordo-mavililer bugüne dek 6 kıtadan 140 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 140 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en uzun süreli formayı giyen yabancı oyuncu İbrahim Yattara oldu. Gineli yıldız, 232 kez bordo-mavili renkleri terletti. Özkan Sümer'in kulübe kazandırdığı Yattara, Trabzonspor'da geçirdiği 8 sezonda 39 gole imza attı. Yattara'yı, Colman 161 maç, Alanzinho 140, Şota 121 ve Petkovic 103 izlerken, bugünkü kadroda yer alan Joao Pereira da 105 maça çıkarak 100 maç barajını aştı.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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