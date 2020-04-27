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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Kıtaları birleştirdi

Kıtaları birleştirdi

Bordo-mavililer bugüne dek 6 kıtadan 140 yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı.

'de şampiyonluk mücadelesi veren , bugüne kadar 6 kıtadan 140 kadrosuna katarken, en uzun süreli formayı giyen yabancı oyuncu İbrahim Yattara oldu. Gineli yıldız, 232 kez bordo-mavili renkleri terletti. Özkan Sümer'in kulübe kazandırdığı Yattara, Trabzonspor'da geçirdiği 8 sezonda 39 gole imza attı. Yattara'yı, Colman 161 maç, Alanzinho 140, Şota 121 ve Petkovic 103 izlerken, bugünkü kadroda yer alan Joao Pereira da 105 maça çıkarak 100 maç barajını aştı.

  1. 27.4.2020
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