''Uğurcan Çakır'ın değeri 50 milyon euro'dan fazla''
Bir dönem Trabzonspor'u da çalıştıran deneyimli teknik adam Giray Bulak'tan çarpıcı açıklamalar geldi. 62 yaşındaki teknik direktöri corona virüsü süreciyle ilgili düşünceleri anlatırken, bordo-mavili takımın yıldız futbolcuları Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth hakkında konuştu.
Kariyerinde birçok takım çalıştıran ve Türk futbolunun önemli isimleri arasında bulunan Giray Bulak, Uğurcan Çakır'ın değerinin 50 milyon eurodan fazla olduğunu söyledi ve Alexander Sörloth'un Real Madrid ve Bayern Münih'te oynayabileceğini ifade etti. Ajansspor'a konuşan Giray Bulak'ın açıklamaları şu şekilde;
"Corona virüsü salgınında lige verilen arada oyuncuların motorik özelliklerin %50'si kaybolmuş olabilir. Liglerin devam etmesini istiyorum. Fakat corona virüsü salgını ne zaman sona erecek? Bunu bilmiyoruz. Liglerin tescil edilmemesiyle ilgili İstanbul takımları baskı yapıyor bunun sebebi de Trabzonspor'un lider olması. Trabzonspor lider olmasaydı bu baskı yapılmazdı."
"UĞURCAN ÇAKIR'IN DEĞERİ 50 MİLYON EURO'DAN FAZLA"
Trabzonsporlu forvet Sörloth ve kaleci Uğurcan Çakır hakkında da konuşan Bulak, "Sörloth, Real Madrid ve Bayern Münih'de oynayabilir. Sörloth, Real Madrid ve Bayern Münih'e ilk gittiğinde 11'de oynayamaz ama sonrasında o takımlarda kalıcı olur. Sörloth'un potansiyeli yüksek. Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da çok iyi bir performans sergiledi. Uğurcan Çakır'ın değeri bana göre 50 milyon euro'dan daha fazla. Uğurcan, B.Dortmund'da oynasa değeri daha fazla olabilirdi."
dedi.
- 20.04.2020
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''Uğurcan Çakır'ın değeri 50 milyon euro'dan fazla'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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