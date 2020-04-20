''Uğurcan Çakır'ın değeri 50 milyon euro'dan fazla'' - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor ''Uğurcan Çakır'ın değeri 50 milyon euro'dan fazla''

'''ın değeri 50 milyon euro'dan fazla''

''Uğurcan Çakır'ın değeri 50 milyon euro'dan fazla''

Bir dönem 'u da çalıştıran deneyimli teknik adam 'tan çarpıcı açıklamalar geldi. 62 yaşındaki teknik direktöri corona virüsü süreciyle ilgili düşünceleri anlatırken, bordo-mavili takımın yıldız futbolcuları ve hakkında konuştu.

Kariyerinde birçok takım çalıştıran ve Türk futbolunun önemli isimleri arasında bulunan , 'ın değerinin 50 milyon eurodan fazla olduğunu söyledi ve 'un ve 'te oynayabileceğini ifade etti. Ajansspor'a konuşan Giray Bulak'ın açıklamaları şu şekilde;

"Corona virüsü salgınında lige verilen arada oyuncuların motorik özelliklerin %50'si kaybolmuş olabilir. Liglerin devam etmesini istiyorum. Fakat corona virüsü salgını ne zaman sona erecek? Bunu bilmiyoruz. Liglerin tescil edilmemesiyle ilgili takımları baskı yapıyor bunun sebebi de 'un lider olması. Trabzonspor lider olmasaydı bu baskı yapılmazdı."

"UĞURCAN ÇAKIR'IN DEĞERİ 50 MİLYON EURO'DAN FAZLA"
Trabzonsporlu forvet Sörloth ve kaleci Uğurcan Çakır hakkında da konuşan Bulak, "Sörloth, Real Madrid ve Bayern Münih'de oynayabilir. Sörloth, Real Madrid ve Bayern Münih'e ilk gittiğinde 11'de oynayamaz ama sonrasında o takımlarda kalıcı olur. Sörloth'un potansiyeli yüksek. Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da çok iyi bir performans sergiledi. Uğurcan Çakır'ın değeri bana göre 50 milyon euro'dan daha fazla. Uğurcan, B.Dortmund'da oynasa değeri daha fazla olabilirdi."
dedi.

  1. 20.04.2020
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