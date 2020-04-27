Gurur verir
Rezan Çorlu'dan Trabzonspor'a yeşil ışık.
Trabzonspor'un takibe aldığı Rezan Çorlu, bordo-mavili takım ile isminin anılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Bonservisi Brondby'de bulunan 22 yaşındaki on numaranın menajeri Evren Şahin ise, "Trabzonspor'un Rezan'ı takip ettiğini biliyorum. İzleme ekibinden İhsan Derelioğlu ile Aralık ayında Aarhus maçını beraber izlemiştik. Henüz herhangi bir görüşmemiz olmadı. Rezan bu sezonu en iyi şekilde bitirip yeni sezonda daha iyi yerlere gelmek ve A Milli Takım formasını giymek istiyor." ifadelerini kullandı. Bu sezonu kiralık olarak Lynbgy'de geçiren Rezan, 22 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadı.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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