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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Gurur verir

Gurur verir

'dan 'a yeşil ışık.

'un takibe aldığı Rezan Çorlu, bordo-mavili takım ile isminin anılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Bonservisi Brondby'de bulunan 22 yaşındaki on numaranın menajeri Evren Şahin ise, "Trabzonspor'un Rezan'ı takip ettiğini biliyorum. İzleme ekibinden İhsan Derelioğlu ile Aralık ayında Aarhus maçını beraber izlemiştik. Henüz herhangi bir görüşmemiz olmadı. Rezan bu sezonu en iyi şekilde bitirip yeni sezonda daha iyi yerlere gelmek ve A Milli Takım formasını giymek istiyor." ifadelerini kullandı. Bu sezonu kiralık olarak Lynbgy'de geçiren Rezan, 22 maçta 5 gol ve 6 asistle oynadı.

  1. 27.4.2020
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