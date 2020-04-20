Uğurcan Çakır'a büyük övgü! "Türkiye'nin bir numaralı kalecisi" - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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'a büyük övgü! "'nin bir numaralı kalecisi"

Uğurcan Çakır'a büyük övgü! "Türkiye'nin bir numaralı kalecisi"

Bir dönem Galatasaray forması da giyen 'un deneyimli futbolcusu , Trabzonspor'un genç file bekçisi 'a övgüler yağdırırken, sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemle ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu.

ekiplerinden 'un tecrübeli orta saha oyuncusu , Trabzonsporlu 'a övgüler yağdırdı. Sabah'a konuşan Musa Çağıran'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle;

"UĞURCAN TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI KALECİSİ"

Türk futbolculardan kimleri beğeniyorsun? Avrupa'da iyi şeyler yapacağına inandığın biri var mı?

İrfan Can, Dorukhan var... Yaşlarının kat be kat üstü olgunlukla oynuyorlar. Abdülkadir Ömür büyük yetenek. Uğurcan Çakır'ın maşallahı var, bana göre 'nin bir numaralı kalecisi... En son Rüştü abi vardı kaleci örneğimiz, yurt dışında üst seviyede forma giyen. Şimdi Allah nazarlardan saklasın Uğurcan'ı aynı şekilde görüyorum ve çok beğeniyorum. Kariyerimde gördüğüm en iyi kaleciler arasına adını yazarım.


"ŞENOL GÜNEŞ'İN ETKİSİ OLDU"

Anadolu'dan A Milli Takım'a daha fazla oyuncu çağrılmasını değerlendirir misin?

En büyük etkenin yabancı sayısının artması olduğunu düşünüyorum. Büyük takımlarda daha fazla yabancı var. Artık takımların büyük çoğunluğu yabancı futbolcu ama tutunup oynayan Türkler, etkilerini daha fazla hissettirebiliyorlar. 'in de etkisi oldu, Anadolu'dan daha fazla ismin Milli Takım'a gitmesine.

"GALATASARAY'DA YETERİ KADAR ŞANS YAKALAYAMADIM"

Kariyerinin hatırladığın en güzel dönemini nerede yaşadın?

'daydı. Çok güzel başarılar yakaladık, Kupası'na gittik, gruptan çıktık. Kesinlikle bir numaraya koyarım. Sonrasında 'tan teklif aldım ama olmadı. Galatasaray'da yeteri kadar şans yakalayamadım.

  1. 20.04.2020
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