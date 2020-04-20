Uğurcan Çakır'a büyük övgü! "Türkiye'nin bir numaralı kalecisi"
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Aytemiz Alanyaspor'un deneyimli futbolcusu Musa Çağıran, Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırırken, sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemle ilgili de dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı. Sabah'a konuşan Musa Çağıran'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle;
"UĞURCAN TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI KALECİSİ"
Türk futbolculardan kimleri beğeniyorsun? Avrupa'da iyi şeyler yapacağına inandığın biri var mı?
İrfan Can, Dorukhan var... Yaşlarının kat be kat üstü olgunlukla oynuyorlar. Abdülkadir Ömür büyük yetenek. Uğurcan Çakır'ın maşallahı var, bana göre Türkiye'nin bir numaralı kalecisi... En son Rüştü abi vardı kaleci örneğimiz, yurt dışında üst seviyede forma giyen. Şimdi Allah nazarlardan saklasın Uğurcan'ı aynı şekilde görüyorum ve çok beğeniyorum. Kariyerimde gördüğüm en iyi kaleciler arasına adını yazarım.
"ŞENOL GÜNEŞ'İN ETKİSİ OLDU"
Anadolu'dan A Milli Takım'a daha fazla oyuncu çağrılmasını değerlendirir misin?
En büyük etkenin yabancı sayısının artması olduğunu düşünüyorum. Büyük takımlarda daha fazla yabancı var. Artık takımların büyük çoğunluğu yabancı futbolcu ama tutunup oynayan Türkler, etkilerini daha fazla hissettirebiliyorlar. Şenol Güneş'in de etkisi oldu, Anadolu'dan daha fazla ismin Milli Takım'a gitmesine.
"GALATASARAY'DA YETERİ KADAR ŞANS YAKALAYAMADIM"
Kariyerinin hatırladığın en güzel dönemini nerede yaşadın?
Osmanlıspor'daydı. Çok güzel başarılar yakaladık, UEFA Kupası'na gittik, gruptan çıktık. Kesinlikle bir numaraya koyarım. Sonrasında Beşiktaş'tan teklif aldım ama olmadı. Galatasaray'da yeteri kadar şans yakalayamadım.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Uğurcan Çakır'a büyük övgü! "Türkiye'nin bir numaralı kalecisi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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