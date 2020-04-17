Chelsea taraftarının Uğurcan aşkı!
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen takımların sayısı her geçen gün artıyor. İngiliz taraftarlar da 24 yaşındaki eldivene olan hayranlıklarını gizlemiyor.
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak isteyen takımların sayısı her geçen gün artıyor. İngiliz taraftarlar da 24 yaşındaki eldivene olan hayranlıklarını gizlemiyor. Özellikle Chelsea taraftarları Kepa'ya alternatif veya direkt onu zorlayacak bir isim olarak Uğurcan'ın alınması gerektiği yönünde yorumlarda bulunuyor. Bir taraftar, "Uğurcan Çakır'ı izleyin onun yakın mesafeden neler yapabildiğini yakından görün" yorumunda bulunurken, başka biri de "Genç Türk kaleci harika işler yapıyor, kesinlikle bu ligde ve bizim takımda olmalı" ifadesini kullandı.
KALEYİ PEK KAPATAMADI
Süper Lig'de lider olmasına karşın 28 golle en az gol yiyen 4. takım olan Trabzonspor, bu sezon sadece 5 maçı gol yemeden tamamlayabildi. 1-0'lık Alanyaspor, 3-0'lık Ankaragücü, 1-0'lık Konyaspor, 6-0'lık Kasımpaşa ve 2-0'lık Gençlerbirliği maçlarında gol yemeyen Trabzonspor, ligde geri kalan 21 maçta kalesinde gol gördü.
- 17.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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