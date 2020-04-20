Zeki Uzundurukan Trabzonspor için müjdeyi verdi! İki imza
Trabzonspor için son dakika transfer gelişmesi... Sezon sonunda bordo mavililerle sözleşmesi sona erecek Filip Novak ve Jose Sosa ile ilgili Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan konuştu. Uzundurukan, konu ile ilgil yaptığı açıklamada, "Trabzonsporlular rahat olsun iki oyuncuyla da anlaşmalar tamam. Sörloth da Trabzon'a dönecek, 14 gün karantina kalacak. Trabzonspor 2 Mayıs'ta idmanlara başlayacak" dedi.
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