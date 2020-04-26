Trabzonspor'un transferini yazdılar! Mohammed Abu Fani...
Trabzonspor'da son dakika transfer girişimi.. İsrail basınında yer alan bilgilere göre şu anda kiralık olarak Hapoel Hadera'da forma giyen Mohammed Abu Fani, Trabzonspor ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Trabzonspor transferde vites yükseltti... Şu anda Süper Lig'in zirvesinde bulunan bordo mavililer, gelecek sezonun transfer çalışmlarına başladı.
İsrail basınından yansıyan bilgilere göre bordo mavili kulüp, şu anda Hapoel Hadera'da forma giyen Mohammed Abu Fani ile görüşmelere başladı.
Konu ile ilgili aktarılan haberde şu ifadelere yer verildi;
"Hadera için çalışan orta saha oyuncusu Mohammed Abu Fani, gelecek sezon Türkiye istikametinde yol alıyor. 22 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile güçlü temaslarda bulunduğu belirtildi.
Türkler, bir kaç aydır oyuncu ile bağlantı halindeler. Pazartesi günü (27 Nisan) 22. yaş gününü kutlayacak Mohammed Abu Fani, Hapoel Hadera'da harika bir sezon geçirdi.
Orta saha oyuncusu bu sezon ligde 22 maçta görev aldı. 3 gol atarken 2 asist üretti. Son iki yılda büyük bir aşama kaydetti. Trabzonspor, 26. hafta itibariyle 53 puanla Türkiye Ligi'nde lider bulunuyor. (Lig, corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelendi). Öte yandan takımın yıldızı olan Nwakaeme'nin menajeri aynı zamanda Mohammed Abu Fani'nin de menajeri.
Abu Fani'nin menajerliğini yapan kişi, Nwakaeme'yi Hapoel Beer Sheva'dan oyuncuyu Türk ekibine transfer eden Viki Vaknin'dir."
MOHAMMED ABU FANİ KİMDİR?
27 Nisan 1998 tarihinde Kafr-Qara'da dünyaya gelen futbolcu, ön libero mevkinde forma giymektedir.
Kariyerine Maccabi Haifa'nın U19 takımında başlayan oyuncu, daha sonra Hapoel Ramat Gan ve Hapoel Hadera formalarını terletti. Abu Fani'nin bonservisi, Maccabi Haifa'da bulunuyor.
Abu Fani, bu sezon toplamda çıktığı 26 müsabakada 3 gol 2 asist üretti ve 2021 dakika sahada kaldı.
- 26.04.2020
- Güncelleme: 26.04.2020 13:10
- Trabzonspor'un transferini yazdılar! Mohammed Abu Fani...
- NBA'de cuma gününden itibaren tesisler açılıyor!
- Doğukan Sinik Fenerbahçe'yi açıkladı! ''Emre Belözoğlu ile aynı takımda oynamak isterim''
- Son dakika: Corona virüsü nedeniyle Tacikistan Ligi askıya alındı!
- Beşiktaş'ta Caner Erkin'e sözleşme şoku!
- Yusuf Yazıcı'ya Fransızlardan büyük övgü! "Kral"
- Transferi İsrail basını yazdı! 'Fenerbahçe Omer Atzili'ye teklif yaptı'
- Porto'nun son 10 yılına damga vuran isimleri seçildi! Galatasaray...
- Corona virüsü (koronavirüs) nasıl yayıldı? İşte o çarpıcı kare!
- Galatasaray'da corona virüsü revizyonu! 2 flaş ayrılık 4 imza
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un transferini yazdılar! Mohammed Abu Fani... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.