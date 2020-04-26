Trabzonspor'dan Terim'in prensine mesaj: Kapımız açık! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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Trabzonspor'dan Terim'in prensine mesaj: Kapımız açık!

Galatasaray'da yeni sözleşmeye yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan genç yıldız Mustafa Kapı'nın son talibi Trabzonspor oldu. Fırtına 17 yaşındaki futbolcuya, "Gençlere verdiğimiz değer ortada. Seni de aramızda görmek isteriz" diyerek açık 'Kapı' bıraktı.

26 Nisan 2020 Pazar 06:43
Trabzonspor'dan Terim'in prensine mesaj: Kapımız açık!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Trabzonspor'dan Terim'in prensine mesaj: Kapımız açık!

Karadeniz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemeyince kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için devreye girdi.

Trabzonspor'dan Terim'in prensine mesaj: Kapımız açık!

Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzde görmek isteriz" mesajı gönderdiği belirlendi.

Trabzonspor'dan Terim'in prensine mesaj: Kapımız açık!

30 HAZİRAN'DA BOŞA ÇIKACAK

Genç oyuncunun, bordo- mavili kulüp tarafından yapılan bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, "Avrupa'ya gitme hayalim var. Eğer bu gerçekleşmezse görüşebiliriz" yanıtını verdiği öğrenildi.

Trabzonspor'dan Terim'in prensine mesaj: Kapımız açık!

17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Menajeri aracılığıyla Avrupa'dan bazı takımlarla görüştüğü ifade edilen Kapı'nın anlaşamaması durumunda Trabzonspor ile masaya oturması bekleniyor.

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