Galatasaray'da yeni sözleşmeye yanaşmaması nedeniyle kadro dışı bırakılan genç yıldız Mustafa Kapı'nın son talibi Trabzonspor oldu. Fırtına 17 yaşındaki futbolcuya, "Gençlere verdiğimiz değer ortada. Seni de aramızda görmek isteriz" diyerek açık 'Kapı' bıraktı.
26 Nisan 2020 Pazar 06:43
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Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada geleceksezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren lider Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.
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Karadeniz ekibi, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmak istemeyince kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için devreye girdi.
Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırım ile dikkatleri çeken bordo-mavili kurmayların, Avrupa'ya gideceği iddia edilen Mustafa Kapı'ya, "Kadromuzdaki genç oyuncuların performansı ve onlara verdiğimiz değer ortada. Sözleşmen sona erdiğinde seni de kadromuzde görmek isteriz" mesajı gönderdiği belirlendi.
30 HAZİRAN'DA BOŞA ÇIKACAK
Genç oyuncunun, bordo- mavili kulüp tarafından yapılan bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, "Avrupa'ya gitme hayalim var. Eğer bu gerçekleşmezse görüşebiliriz" yanıtını verdiği öğrenildi.
17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Menajeri aracılığıyla Avrupa'dan bazı takımlarla görüştüğü ifade edilen Kapı'nın anlaşamaması durumunda Trabzonspor ile masaya oturması bekleniyor.