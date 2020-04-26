30 HAZİRAN'DA BOŞA ÇIKACAK

Genç oyuncunun, bordo- mavili kulüp tarafından yapılan bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, "Avrupa'ya gitme hayalim var. Eğer bu gerçekleşmezse görüşebiliriz" yanıtını verdiği öğrenildi.