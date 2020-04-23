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23 Nisan 2020, Perşembe
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'ye talip oldu

Trabzonspor Eşref Bercharki'ye talip oldu

İtalyan basını ’un Zamalek’in kanat oyuncusu ’ye talip olduğunu yazdı. 25 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerini ’da sürdürmek istiyor.

Bordo-mavililerin transfer gündemine giren son isim Eşref Bercharki oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre ekibi Zamalek'in 25 yaşındaki hücum oyuncusu rotasını yeniden 'ya kırmak istiyor.

Bonservis bedeli 800 bin euro olan futbolcu kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. 21 maçta forma giyen başarılı futbolcu 9 defa fileleri sarsarken, 5 de asist kaydetti. Bu muhteşem performansıyla sadece 'un değil birçok kulübün dikkatini çekti.

DAHA ÖNCE LENS'TE FORMA GİYDİ

Bercharki'yi Fırtınası'nın haricinde Montpellier, Nice, Strasbourg, ve Stantard Liege de istiyor. 25 yaşındaki futbolcu daha önce Lens'te forma giymişti. Bir kez daha Avrupa futboluna dönmek için can atıyor.

  1. 23.4.2020
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