Trabzonspor Eşref Bercharki'ye talip oldu

Bordo-mavililerin transfer gündemine giren son isim Eşref Bercharki oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre Mısır ekibi Zamalek'in 25 yaşındaki hücum oyuncusu rotasını yeniden Avrupa'ya kırmak istiyor.

Bonservis bedeli 800 bin euro olan futbolcu kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. 21 maçta forma giyen başarılı futbolcu 9 defa fileleri sarsarken, 5 de asist kaydetti. Bu muhteşem performansıyla sadece Trabzonspor'un değil birçok kulübün dikkatini çekti.

DAHA ÖNCE LENS'TE FORMA GİYDİ

Bercharki'yi Karadeniz Fırtınası'nın haricinde Montpellier, Nice, Strasbourg, Olympiakos ve Stantard Liege de istiyor. 25 yaşındaki futbolcu daha önce Lens'te forma giymişti. Bir kez daha Avrupa futboluna dönmek için can atıyor.