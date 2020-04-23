Trabzonspor Eşref Bercharki'ye talip oldu
İtalyan basını Trabzonspor’un Zamalek’in kanat oyuncusu Eşref Bercharki’ye talip olduğunu yazdı. 25 yaşındaki hücum oyuncusu kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililerin transfer gündemine giren son isim Eşref Bercharki oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre Mısır ekibi Zamalek'in 25 yaşındaki hücum oyuncusu rotasını yeniden Avrupa'ya kırmak istiyor.
Bonservis bedeli 800 bin euro olan futbolcu kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. 21 maçta forma giyen başarılı futbolcu 9 defa fileleri sarsarken, 5 de asist kaydetti. Bu muhteşem performansıyla sadece Trabzonspor'un değil birçok kulübün dikkatini çekti.
DAHA ÖNCE LENS'TE FORMA GİYDİ
Bercharki'yi Karadeniz Fırtınası'nın haricinde Montpellier, Nice, Strasbourg, Olympiakos ve Stantard Liege de istiyor. 25 yaşındaki futbolcu daha önce Lens'te forma giymişti. Bir kez daha Avrupa futboluna dönmek için can atıyor.
- 23.4.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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