Takımına en iyi etki yapan teknik adam: Hüseyin Çimşir - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Takımına en iyi etki yapan teknik adam: Hüseyin Çimşir

Takımına en iyi etki yapan teknik adam:

Takımına en iyi etki yapan teknik adam: Hüseyin Çimşir

'da ’ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen , 'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası 2.60 puan ortalamasıyla takımına en iyi etki yapan teknik adam oldu. Çimşir'i Teknik Direktörü takip etti.

'da ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen 40 yaşındaki teknik adam, 'in koronavirüs nedeniyle ertelenme süreciyle birlikte 90 günlük görev süresinde yenilgi yüzü görmeyerek 21 puan elde etti. Süper Lig'de puanını 53'e yükselten Trabzonspor, averajla liderliğini sürdürdü.

İKİNCİ YARI İLK YARIDAN DAHA ÇOK PUAN TOPLADI
Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk 9 haftalık bölümünde ilk yarıya göre daha fazla puan topladı. Ünal Karaman yönetiminde ilk 9 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 16 puan toplayan bordo-mavililer, yönetiminde 5 puan daha fazla elde etmeyi başardı.

LİG'DE EN İYİ ETKİ ÇİMŞİR'DEN
Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir Süper Lig'de yaşanan teknik adam değişiklikleri sonrası ise takımına en iyi etkiyi yapan isim oldu. Giden ve gelen teknik adamların son 5 maçıyla birlikte ilk 5 maçına bakılarak yapılan araştırmada bordo-mavili takım, Ünal Karaman'ın son 5 maçında 2,00 puan ortalaması yakalarken, Hüseyin Çimşir ile ilk 5 müsabakada 2,60 puan ortalaması yaptı. Çimşir, bu alanda takımına en iyi etkiyi yapan teknik adam oldu.

ÇİMŞİR'İ SERGEN YALÇIN TAKİP ETTİ
ise son 5 maçında 1.20 puan ortalaması ile mücadele ederken, halefi ise ilk 5 maçında 2,00 puan ortalaması yakaladı. MKE Ankaragücü'nde ise Mustafa Kaplan'ın ilk 5 maçta 0,60 puan ortalaması tuttururken, halefi ise ilk 5 maçında 1.40 puan ortalaması yakaladı. Denizlispor'da ilk 5 maçta 0,40 puan ortalaması yakalarken, yerine gelen ise görev aldığı 4 maçta 1,75 puan ortalaması yakaladı. Antalyaspor'da ilk 5 maçta ortalama 0,40 puan kazandı. Ondan sonra görveve gelen ise ilk 5 maçta 1,60 puan ortalaması yakaladı. Kasampaşa'da ise Tayfur Havatçu ilk 5 maçta 0,60 puan ortalaması elde ederken ise ilk 5 maçta 1.40 puan ortalaması yakaladı. Konyaspor'da 1.00 puan ortalaması elde ederken, ise 1.20 puan ortalaması elde etti.

'da Kemal Özdeş ilk 5 maçında puan kazanamazken, yerine gelen Hikmet Karaman ise görev aldığı 3 maçta 0,33 puan ortalaması elde etti. Çaykur Rizespor'da ise İsmail Kartal ilk 5 maçta 0,20 puan ortalaması tuttururken, göreve gelen Ünal Karaman ise takımın başında çıktığı 3 maçta 0,33 puan ortalaması yakaladı.

  1. 31.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Takımına en iyi etki yapan teknik adam: Hüseyin Çimşir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN