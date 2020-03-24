Trabzonspor için transfer iddiası: Fetfatzidis'e en yakın takım! | Giannis Fetfatzidis kimdir? Kaç yaşında? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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için iddiası: Fetfatzidis'e en yakın takım!

Trabzonspor için transfer iddiası: Fetfatzidis'e en yakın takım!

için sürpriz iddiası... Yunanistan basınında yer alan habere göre bordo mavililer, yaz transfer sezonunda Yunan futbolcu Giannis Fetfatzidis'i kadrosuna dahil etmeyi düşünüyor. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Türkiye'de oyuncuyu isteyen başka kulüpler de var! İşte trnasfere dair detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Yunanistan'dan sürpriz iddiası... Aktarılanlara göre Yunan futbolcu ile Türk takımları ilgileniyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre kariyerinin en iyi yıllarından birini geçiren Fetfatzidis, yeniden adını transfer spekülasyonlarında geçirmeyi başardı.

29 yaşındaki futbolcu için Türk takımlarının kendisine ilgisi olduğu belirtilen haberde, bir çok ekibin bizzat iletişime geçtiği aktarıldı.

TRABZONSPOR İDDİASI

Öte yandan Fetfatzidis için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre oyuncunun yaz aylarında transferine en yakın kulübün olduğu kaydedildi.

GIANNIS FETFATZIDIS KİMDİR?

Kariyerine Olimpiakos'ta başlayan Fetfatzidis, sırasıyla; Genoa, Chievo, Verona, Al-Ahli Cidde ve Aris Selanik takımlarında forma giydi. Oyuncu, bu sezon toplamda çıktığı 34 müsabakada 3 gol 9 asist üretti.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 16:56
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