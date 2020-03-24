Trabzonspor için transfer iddiası: Fetfatzidis'e en yakın takım!

Yunanistan'dan sürpriz transfer iddiası... Aktarılanlara göre Yunan futbolcu Yiannis Fetfatzidis ile Türk takımları ilgileniyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre kariyerinin en iyi yıllarından birini geçiren Fetfatzidis, yeniden adını transfer spekülasyonlarında geçirmeyi başardı.

29 yaşındaki futbolcu için Türk takımlarının kendisine ilgisi olduğu belirtilen haberde, bir çok ekibin bizzat iletişime geçtiği aktarıldı.

TRABZONSPOR İDDİASI

Öte yandan Fetfatzidis için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre oyuncunun yaz aylarında transferine en yakın kulübün Trabzonspor olduğu kaydedildi.

GIANNIS FETFATZIDIS KİMDİR?

Kariyerine Olimpiakos'ta başlayan Fetfatzidis, sırasıyla; Genoa, Chievo, Verona, Al-Ahli Cidde ve Aris Selanik takımlarında forma giydi. Oyuncu, bu sezon toplamda çıktığı 34 müsabakada 3 gol 9 asist üretti.