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09 Mart 2020, Pazartesi
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'a iyi haber! Uzun süredir takımdan ayrı çalışıyordu...

Trabzonspor'a iyi haber! Uzun süredir takımdan ayrı çalışıyordu...

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de ’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı.

, Çarşamba günü deplasmanda BtcTurk ile oynayacağı 19'uncu hafta erteleme karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

HOSSEINI İLE PEREIRA TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada, Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren savunma oyuncuları Majid Hosseini ile Joao Pereira da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30'da özel uçakla 'ya gidecek.

  1. 09.03.2020
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