Trabzonspor'a iyi haber! Uzun süredir takımdan ayrı çalışıyordu...
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı.
Trabzonspor, Çarşamba günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı 19'uncu hafta erteleme karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.
HOSSEINI İLE PEREIRA TAKIMLA ÇALIŞTI
Bu arada, Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren savunma oyuncuları Majid Hosseini ile Joao Pereira da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.
Bordo-mavililer yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.
- 09.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Trabzonspor'a iyi haber! Uzun süredir takımdan ayrı çalışıyordu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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