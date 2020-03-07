Eski FIFA hakemi Ahmet Çakar: Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelenin son dakikalarında bordo-mavili ekip ikinci golü buldu fakat hakem Halis Özkahya golden önce faul yapıldığı gerekeçesiyle golü iptal etti. Tartışmalı pozisyonla ilgili konuşan Eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, "Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti. Topa ilk temas Abdülkadir'den" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Nwakaeme'nin attığı gol, VAR kararı sonrasında iptal edildi.
Mücadelenin hakemi Halis Özkahya önce gol noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında Abdülkadir Ömür'ün rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
NOT: Görüntü Beinsports'tan alınmıştır
"SON DAKİKADAKİ GOL TEMİZ"
Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, gol kararının verilmesi gerektiğini ifade ederken, "Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti. Topa ilk temas Abdülkadir'den" dedi. Çakar ayrıca, "Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Son dakikadaki gol temiz. Topa ilk dokunan Abdülkadir. Sonrasında ayaklar çarpışıyor. Faul yok" ifadelerini kullandı.
Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Son dakikadaki gol temiz . Topa ilk dokunan abdülkadir. Sonrasında ayaklar carpısıyor. Faul yok .— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) March 7, 2020
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 20:20
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Eski FIFA hakemi Ahmet Çakar: Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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