Eski FIFA hakemi Ahmet Çakar: Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Mart 2020, Cumartesi
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Eski hakemi : 'un bal gibi golü güme gitti

Eski FIFA hakemi Ahmet Çakar: Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti

'in 25. haftasında deplasmanda FK ile 1-1 berabere kaldı. Zorlu mücadelenin son dakikalarında bordo-mavili ekip ikinci golü buldu fakat hakem golden önce faul yapıldığı gerekeçesiyle golü iptal etti. Tartışmalı pozisyonla ilgili konuşan Eski hakemi , "Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti. Topa ilk temas Abdülkadir'den" ifadelerini kullandı.

'de şampiyonluk mücadelesi veren , deplasmanda FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Nwakaeme'nin attığı gol, VAR kararı sonrasında iptal edildi.

Mücadelenin hakemi önce gol noktasını gösterdi ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında Abdülkadir Ömür'ün rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.


NOT: Görüntü Beinsports'tan alınmıştır

"SON DAKİKADAKİ GOL TEMİZ"

Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan kokartlı eski hakem , gol kararının verilmesi gerektiğini ifade ederken, "Trabzonspor'un bal gibi golü güme gitti. Topa ilk temas Abdülkadir'den" dedi. Çakar ayrıca, "Sakın bir daha Trabzonspor kollanıyor demesinler. Son dakikadaki gol temiz. Topa ilk dokunan Abdülkadir. Sonrasında ayaklar çarpışıyor. Faul yok" ifadelerini kullandı.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 20:20
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